Los expertos consideran que el episodio “entra dentro de lo normal”

Vecinos durmiendo en parques entre nuevas réplicas: así han pasado la noche en Granada, con otros seis terremotos

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Los expertos recuerdan que Granada está en una zona sísmica que sufre miles de terremotos al año, la mayoría pasan inadvertidos. Por eso ante la alarma por los dos últimos seísmos de magnitud 4,8 y 4,7 los sismólogos avisan de que es muy difícil de predecir nuevos temblores.

Hasta cuándo podría durar esta alerta sísmica es la pregunta que miles de granadinos se hacen, después de que hace semanas que la tierra no para de temblar. Los expertos, sin embargo, no tienen respuesta precisa.

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Es muy difícil predecir cuánto durarán estos episodios de movimientos en la tierra, sobre todo en regiones como Granada, una zona sísmica. Los sismólogos, por otra parte, aclaran que este comportamiento encaja con lo normal en estos fenómenos donde se encuentra es decir mandan un mensaje de calma porque advierten que esto es completamente normal.

No descartan que puedan seguir dándose réplicas que no pueden predecirse, pero sí -aseguran- que es positivo que estas réplicas se den de esta magnitud.

La especialista Nieves Sánchez Guitián, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, ha afirmado en declaraciones a la agencia EFE que el episodio “entra dentro de lo normal”. “Una falla no libera necesariamente toda la energía de golpe, sino que en este caso la va liberando en un tiempo más largo y sucesivamente. Está claro que es el mismo sitio, la misma falla, la misma zona geológicamente hablando”, ha explicado. La experta ha subrayado que esa liberación gradual es positiva: “De esa manera los daños son menores”.

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Es normal también que estos episodios se den de manera conjunta en el momento en el que se produce un terremoto de la magnitud como el que tuvimos el pasado fin de semana o precisamente este martes. No hay una fecha exacta para saber cuándo terminarán ya que no podemos predecir un calendario, pero sí llaman a la calma ya que se están dando seísmos de magnitud menor.

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El mayor seísmo de la serie, sigue siendo el de magnitud 4,8 que golpeó Alhendín en la madrugada del sábado 15 de agosto, a menos de un kilómetro de profundidad. Aquel movimiento se percibió en más de 500 localidades de Andalucía. Desde entonces se han registrado 2.272 incidencias y 14 asistencias médicas.

El consejero de Emergencias, Antonio Sanz llama a estar preparados ante cualquier eventualidad

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha reiterado la importancia de "informar muchísimo" a la población y ofrecerle indicaciones sobre cómo actuar ante un terremoto.

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Sanz ha apuntado a que la autoprotección ante un terremoto "es fundamental" y ha incidido en la importancia de adoptar medidas "antes, durante y después" de un movimiento sísmico. Asimismo, ha señalado que se han prealertado los servicios de emergencias "a todos los niveles", con el objetivo de que estén preparados ante cualquier eventualidad.