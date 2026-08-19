Manuel Pimentel Sevilla, 19 AGO 2026 - 06:30h.

Una sentencia concluye que este caso comple los requisitos para beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad tras los intentos desesperados del deudor por hacer frente al préstamo

La situación laboral de la familia empezó a complicarse hasta que la deuda fue engordando hastga alcanzar un nivel inasumible

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La Ley de Segunda Oportunidad en España, concebida como un mecanismo de alivio para particulares y autónomos sobreendeudados, ha liberado a una familia de Sevilla de una deuda de más de 144.000 euros de una hipóteca que les estaba asfixiando económicamente y les resultaba inviable.

El origen del problema se remonta a la crisis laboral que atravesó y que le imposibilitó hacer frente al préstamo hipotecario de su vivienda.

La condonación de la deuda ha sido determinada gracias a una resolución judicial dictada el pasado 28 de julio por el magistrado de la plaza número cuatro de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Un préstamo para pagar la hipoteca

La sentencia recoge el caso de un cabeza de familia que compró su vivienda mediante una hipoteca concertada con una entidad financiera. Posteriormente, la situación laboral del afectado empezó a complicarse y los problemas dieron lugar a graves dificultades para continuar pagando las cuotas de la hipoteca.

Para intentar salir del apuro, el deudor decidió recurrir a una póliza de crédito para hacer frente al préstamo hipotecario de la vivienda mientras intentaba recuperar la estabilidad económica y su situación liberal, confiando en que sus problemas financieros serían pasajeros.

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Sin embargo, el problema se siguió alargando en el tiempo y el afectado consiguió acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias, un protocolo bancario que ayuda a familias con dificultades para pagar sus préstamos, ya sea por la subida de tipos o la falta de recursos.

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Deuda sin "solución realista"

Pero con el tiempo, el banco comenzó a reclamar cantidades derivadas de aquella póliza de crédito, que no había sido liquidada. Los intentos de negociación no llegaron a buen puerto y la deuda fue sumando intereses y engrosando hasta rozar los 144.000 euros, una cifra desorbitada que esta familia no podía asumir.

El letrado que ha defendido a la familia asegura que habían intentado negociar con el banco antes de acudir a la vía judicial hasta que llegó un momento en el que la deuda había alcanzado tal nivel que ya no tenía una "solución realista", por lo que decidieron acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

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El fallo ha considerado que se cumplían los requisitos legales para conceder en este caso el beneficio de la exoneración, permitiendo así que esta familia sevillana pueda volver empezar de cero sin la pesada carga que lastraba su día a día.