Asun Chamoso 19 AGO 2026 - 05:30h.

El proyecto lo promueve la asociación CREA Cadaqués para visibilizar a los artistas locales

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GironaHace unos quince años, Danilo Fernández llegó a Cadaqués, una joya de la Costa Brava. Este pintor artístico salvadoreño recibió un encargo muy especial al poco tiempo. "Una mujer me pidió que le pintara la tapa del contador de la luz de la fachada. Había visto que lo había hecho una artista norteamericana, que tenía un estudio, con la pintura que le sobraba", recuerda.

Así, en una de las estrechas calles del centro histórico, dos barcas en el agua de Port Lligat pintadas al óleo dieron otra vida a la casa y a la pieza metálica. Una inesperada obra de arte que cautivó y las peticiones llegaron una tras otra. "Se crean lugares mágicos. De un espacio, sin nada o deteriorado, aparece la pintura y lo ilumina todo. Ese aspecto mágico de transformar la realidad es potente", destaca Danilo.

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Fue de los primeros en transformar las tapas de los contadores de agua y de luz en piezas de arte al aire libre: "Siempre me ha gustado pintar en la calle. Me parecía muy natural pintarlo en otro soporte. Me he dado cuenta de que al metal le va muy bien el óleo y acoge la pintura. Me gusta hacerlo rápido, espontáneo y con colores brillantes. Es interesante el arte en la calle. Es un fenómeno universal. Hay necesidad de expresarse en la calle y el público también lo pide. Está muy bien disfrutar de una obra artística para todos los públicos. Eso me aporta muchísimo".

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Unos encargos que, poco a poco, fueron creciendo y se convirtieron en un proyecto municipal. "Decidimos dar continuidad a esta iniciativa con un doble objetivo: mejorar la calidad estética del espacio público y reducir el impacto visual de tapas deterioradas, grafitis, adhesivos y restos de cartelería. Asimismo, queríamos aprovechar estas intervenciones para poner en valor el patrimonio paisajístico, histórico y cultural de Cadaqués, representando lugares y escenas que forman parte de nuestra identidad", explica Núria Durán, concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Cadaqués.

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Una iniciativa que nace del impulso de los propios artistas y que, con el tiempo, se ha consolidado como un proyecto cogestionado entre el Ayuntamiento y CREA Cadaqués, sumando así la visión institucional y la mirada del sector artístico y cultural. "El proyecto nace de los artistas, de la necesidad de expresarse y de intervenir en el espacio público. Desde CREA Cadaqués, acompañamos y damos forma a esta iniciativa, trabajando conjuntamente con el consistorio para que el arte pueda seguir transformando espacios y generando nuevas miradas sobre Cadaqués", explica su portavoz, Eva Daniel. Y añade: "Nuestra asociación hace tres años que existe. Damos apoyo al artista local y queremos poner Cadaqués de referente como un centro cultural abierto al mundo, recuperar la esencia cultural y que los artistas puedan vivir y trabajar aquí. Es darles visibilidad y apoyo. Tomamos el arte como una herramienta de transformación social".

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"Una galería 24 horas"

Una asociación que se encarga de la organización y de la gestión. Si localizan una tapa donde pintar, piden permiso al propietario. "Es una galería 24 horas abierta para dar visibilidad al artista local e internacional vinculado a Cadaqués. Se crea una diversidad y ese puente de Cadaqués hacia el mundo y del mundo a Cadaqués para recuperar la esencia. Aporta interacción del arte con el público y se pone al alcance de todos. El arte transforma personas y también espacios. Y se recupera una esencia artística. Más allá de Dalí, hay artistas que intentan sobrevivir en Cadaqués", subraya Eva Daniel.

Esta apuesta por la diversidad y la interacción entre artistas es significativa en un lugar que "ha acogido a creadores de 37 nacionalidades". El proyecto permite que artistas con un vínculo con Cadaqués, aunque ahora no vivan en el municipio, puedan formar parte de esta galería abierta y contribuir a enriquecer creativamente su identidad. "Queremos que este puente sea en ambas direcciones: de Cadaqués al mundo y del mundo a Cadaqués y que artistas de diferentes procedencias y miradas puedan dialogar con el pueblo y con su gente. Esta interacción enriquece nuestra identidad y aporta una visión contemporánea de Cadaqués", señala.

Una galería de arte al aire libre en las calles empedradas o en los lugares de postal del pueblo costero que enamoró a Dalí. "Tiene un valor especial porque la calle es un espacio para todos, que pueden tomar su tiempo para conectar con la obra y sentir", afirma la artista polaca Magda Ćwik. "El arte una de las maneras que tiene de comunicar es mediante su exposición en espacios públicos porque permite hacer llegar a todos la belleza, que nos hace mejores", añade el artista plástico Miguel Olivares.

"Nos llaman muchos artistas para pintarlas. El arte tiene que llegar a todos. Es una galería inclusiva y diversa. Si pones el cuadro en la calle, se descubre", remarca la portavoz de CREA Cadaqués. Para la asociación, "más allá de la figura de Dalí, que forma parte indiscutible de la historia y de la proyección internacional de Cadaqués, defendemos también la necesidad de mostrar las nuevas generaciones de artistas y una mirada contemporánea del municipio. No solo debe ser conocido por su pasado artístico, sino también por su presente y por todo lo que está generando creativamente. Queremos contribuir a que esta nueva mirada tenga visibilidad y que el arte siga formando parte de la vida cotidiana".

Ruta QR

Unas obras de arte urbanas que el alumnado del IE Caritat Serinyana Cap de Creus ha localizado y geolocalizado en un mapa interactivo, con información de cada artista. La ruta artística se puede descubrir con un código QR en el móvil, en un proyecto realizado y gestionado por el centro educativo y que se ha incorporado a la web de Visit Cadaqués. "La voluntad es seguir ampliando con nuevas intervenciones, manteniendo siempre el respeto por el paisaje, la historia y la esencia de Cadaqués, y consolidando el arte como una herramienta de transformación, conservación y promoción de nuestro patrimonio", concluye Núria Durán.