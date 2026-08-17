Las mujeres amplían su vida profesional un año más que los hombres

Agencia EFE 17 AGO 2026 - 13:07h.

La duración de la carrera profesional ha aumentado 2,3 años entre las mujeres y 1,3 años entre los hombres en la última década

El aumento de la participación femenina en el mercado laboral ha contribuido a reducir la brecha de género, a pesar de que ellas todavía trabajarán de media 3,4 años menos a lo largo de su vida

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Las mujeres han aumentado en un año la duración esperada de su vida laboral en comparación con la de los hombres en la última década, según los últimos datos publicados por Eurostat. Esto, explican, supone un avance que ha contribuido a reducir la brecha de género, a pesar de que ellas todavía trabajarán de media 3,4 años menos a lo largo de su vida.

Las cifras revelan que la vida laboral esperada para quienes iniciaron su carrera en 2025, en España se sitúa en 37,5 años de media: 38,5 años para los hombres y 35,1 años para las mujeres. En 2016, la previsión era de 35,1 años de media: 37,2 años para los hombres y 32,8 años para las mujeres.

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De esta forma, la duración de la carrera profesional ha aumentado 2,3 años entre las mujeres y 1,3 años entre los hombres, lo que ha permitido reducir la brecha de género desde los 4,4 años hasta esos 3,4 actuales.

Se reduce la brecha de género también en la Unión Europea

Eurostat destaca que esta evolución se observa en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), donde el aumento de la participación femenina en el mercado laboral ha impulsado un mayor crecimiento de la vida laboral esperada de las mujeres.

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La media comunitaria ha pasado de 35,2 años en 2016 a 37,5 años en 2025, pese al retroceso registrado en 2020 por el impacto de la pandemia. En 2016 se estimaba en 37,6 años para los hombres y en 32,6 años para las mujeres, mientras que en 2025 alcanza los 39,5 y 35,4 años, respectivamente. Como consecuencia, la brecha de género se ha reducido de media en la UE de 5 a 4,1 años.

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Este estrechamiento de la brecha se debe al aumento de la participación femenina en el mercado laboral. En España, desde 2016 se han afiliado más de dos millones de mujeres a la Seguridad Social y actualmente, las trabajadoras superan los 10,6 millones y representan el 47,3 % del total de ocupados.

La secretaria de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Carolina Vidal, atribuye el incremento de la participación laboral de las mujeres a una menor natalidad o retraso de la misma, un mayor nivel educativo y al retraso en la edad legal de jubilación.

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En declaraciones a EFE, Vidal considera que la brecha se reduce, pero no se cierra y cuestiona que la solución pase por alargar la vida laboral de toda la población de manera obligatoria. Además, insiste en el hecho de que se reduzca la brecha no lleva implícita una corrección de las desigualdades en el empleo, pues su participación laboral cuenta con más parcialidad, temporalidad y salarios medios más bajos.

Por países: Malta lidera el aumento, mientras que en España la medida se mantiene estable

Malta es el país de la UE que registró el mayor incremento de la esperanza de la vida laboral entre 2016 y 2025, con 4,9 años más, seguida de Hungría e Irlanda (4,2 años en ambos casos) y los Países Bajos (4,1 años).

En el extremo opuesto, Rumanía, España, Italia, Alemania y Austria fueron los países donde este indicador mostró una evolución más estable, con aumentos iguales o inferiores a dos años.

En cuanto a los hombres, las vidas laborales esperadas más largas corresponden a los Países Bajos (45,9 años), Suecia y Dinamarca (44,5 años en ambos casos) e Irlanda (43,4 años). Las más cortas se registran en Bulgaria (35,9 años), Rumanía (36,0 años) y Croacia (36,3 años).

Entre las mujeres, las duraciones esperadas más largas se observan en Suecia (42,3 años), los Países Bajos (41,9 años) y Estonia (41,8 años), mientras que las más reducidas corresponden a Grecia (31,8 años), Rumanía (29,1 años) e Italia (28,4 años).