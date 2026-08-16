Redacción Euskadi 16 AGO 2026 - 12:00h.

El fallo estima que no han demostrado que fuera un problema continuado que impidiera la habitabilidad del inmueble

Detienen a unos padres por abandonar a sus hijos menores en una vivienda en Palma con cucarachas y entre basura

Compartir







San SebastiánAgua, comida y una temperatura cálida, son las únicas condiciones para que las cucarachas se afinquen en una vivienda para disgusto de sus moradores. En Donostia, unos inquilinos sufrieron una plaga de cucarachas en el piso de alquiler donde vivían y dejaron de pagar la renta. Ahora, la justicia les condena a abonar 30 mensualidades impagadas y a abandonar la vivienda antes de noviembre o serán desahuciados. La sentencia no es firme.

¿Se puede dejar de pagar el alquiler por pequeñas incidencias domésticas o reparaciones puntuales de algunos electrodomésticos? La respuesta es no, ni siquiera porque de manera puntual una plaga de cucarachas se extienda por la vivienda. Un juzgado de San Sebastián aclara que el impago solo podría justificarse si el propietario de la vivienda comete un incumplimiento grave por el cual el inquilino no pueda hacer uso efectivo del piso en cuestión.

PUEDE INTERESARTE Bilbao actúa contra una plaga de ratas en el barrio de Amezola: el calor intensifica su reproducción

Teniendo esto en cuenta, un juzgado de San Sebastián ha castigado a dos inquilinos que dejaron de pagar el alquiler de una vivienda en la capital guipuzcoana alegando que problemas de habitabilidad debido a una plaga de cucarachas y que habían tenido que reparar y sustituir algunos electrodomésticos.

Algo puntual y no, un problema continuado

Según el fallo, la plaga fue algo puntual y no un problema continuado que se le hubiera comunicado al propietario y éste hubiera optado por no solucionar.

Así, les ordena que desalojen la vivienda y que abonen el impago continuado del alquiler durante casi dos años y medio, en concreto, les obliga a pagar más de 24.300 euros, una cantidad algo inferior a la que reclamaba el dueño del piso. Además, condena a los inquilinos a seguir abonando las rentas hasta la entrega efectiva de la vivienda.

PUEDE INTERESARTE Vitoria elimina 89 madrigueras de ratas en un barrio de Vitoria: los roedores lo habían convertido en su particular bufé

A los inquilinos, el Tribunal de Instancia donostiarra no les descuenta ni la fianza que pagaron cuando firmaron el contrato de alquiler ni lo que pagaron por un nuevo frigorífico ya que no han podido acreditar que estuviera estropeado ni que le comunicaran el problema al dueño.

Si los inquilinos no dejan la vivienda de forma voluntaria antes del próximo mes de noviembre, el 11 de ese mismo mes hay dictada una orden de desahucio.