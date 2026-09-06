Raquel Noya Sevilla, 06 SEP 2026 - 17:00h.

El Ayuntamiento destina casi cinco millones de euros al programa, que prevé llegar a unos 3.300 sevillanos y sevillanas durante los próximos dos años

Las personas empadronadas en Sevilla de 60 años o más podrán solicitar hasta cuatro actividades entre el 7 y el 25 de septiembre

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Memoria, ejercicio físico, risoterapia, nuevas tecnologías o gestión de las emociones. Son algunas de las actividades con las que Sevilla quiere fomentar un envejecimiento activo y, al mismo tiempo, ofrecer espacios de encuentro a las personas mayores que viven solas o tienen riesgo de aislamiento social.

El Ayuntamiento ha abierto el plazo para participar en la nueva edición del Programa de Mayores, una iniciativa que recuperó en 2025 después de permanecer paralizada durante varios años tras la pandemia. El plan contará con 4.997.306,04 euros de presupuesto hasta el curso 2028/2029 y contempla más de 180 talleres en distintos puntos de la ciudad.

Actividades para mantenerse activos y relacionarse

La programación se desarrollará en 14 Centros de Servicios Sociales, Centros Cívicos y entidades sociales. Los participantes podrán elegir entre propuestas relacionadas con la memoria, el bienestar emocional, la actividad física o el aprendizaje de nuevas tecnologías.

El catálogo incluye talleres de autoestima, gestión emocional, gimnasia adaptada y risoterapia, además de otras actividades pensadas para favorecer la autonomía y las relaciones sociales. El programa también incorpora excursiones, actividades de convivencia y termalismo social.

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Una de las novedades es la atención específica a las personas que se encuentran en una situación de soledad no deseada, con una línea destinada a detectar estos casos y acompañar a quienes necesiten apoyo. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que el objetivo es acompañar a unas 3.300 personas mayores, cuidar de su bienestar físico y emocional y prestar especial atención a quienes afrontan situaciones de soledad.

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Quién puede apuntarse y cómo solicitar plaza

El programa está dirigido a las personas empadronadas en Sevilla de 60 años o más, aunque también pueden participar los pensionistas por incapacidad a partir de los 55 años.

En el proceso de adjudicación de las plazas tendrán preferencia las personas con algún grado de dependencia reconocido, quienes cuidan de familiares dependientes y aquellas que hayan solicitado el reconocimiento de esta situación. Cada participante podrá solicitar hasta cuatro talleres, estableciendo el orden de preferencia y con un máximo de uno por cada área disponible.

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El plazo de inscripción estará abierto del 7 al 25 de septiembre. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial en los Centros de Servicios Sociales, donde ofrecerán ayuda para completar la solicitud sin necesidad de pedir cita previa. Para resolver dudas sobre el programa y el proceso de inscripción, los interesados pueden acudir a su Centro de Servicios Sociales de referencia o contactar con el 010.