Manuel Pimentel Málaga, 09 SEP 2026 - 15:06h.

El acusado, que llegó a entregar llaves falsas, percibía distintas cuantías en concepto de reserva y fianza y después desaparecía

La Audiencia Provincial de Málaga le ha impuesto una pena de tres años de cárcel y la obligación de devolver las sumas estafadas, que ascienden a 6.850 euros

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La tensión del mercado inmobiliario en la provincia de Málaga, marcada por la escasez de oferta y la escalada de precios, se ha convertido en el escenario idóneo para que los estafadores se aprovechen de la desesperación de quienes buscan alquilar una vivienda.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a tres años de prisión a un hombre por un delito continuado de estafa al cobrar reservas y fianzas por viviendas en alquiler situadas en Málaga y Marbella de las que no era propietario ni disponía de autorización para arrendar.

Publicaba los anuncios en internet

La resolución judicial, dictada por conformidad tras el acuerdo alcanzado entre las partes, fija además una multa de siete meses con una cuota diaria de diez euros y la obligación de indemnizar a los seis afectados con un total de 6.580 euros.

Los hechos, reconocidos por el propio acusado, se desarrollaron a lo largo del año 2019. El procesado publicaba anuncios en conocidas plataformas inmobiliarias de internet ofreciendo viviendas en alquiler a precios de mercado.

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Una vez los interesados contactaban con él, fijaba las condiciones económicas y solicitaba transferencias o pagos en efectivo en concepto de fianza. Incluso, llegaba a firmar contratos de arrendamiento haciendo del engaño su modo de vida.

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Llaves falsas

Después de realizar los pagos correspondientes, los afectados se encontraban con que no podían acceder a las viviendas que supuestamente creían haber alquilado, ya que no eran propiedad del acusado.

Entre los casos recogidos en la sentencia, una de las víctimas abonó 750 euros por un piso en Marbella, pero a la hora de entrar en la vivienda se encontró que no podía acceder al al inmueble ni tampoco pudo contactar de nuevo con el anunciante.

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En otro caso, una mujer entregó 900 euros en mano y llegó a recibir dos juegos de llaves falsas. Al acudir a la vivienda, comprobó que ésta se encontraba habitada por ciudadanos extranjeros que nada tenían que ver con el engaño.

Agentes inmobiliarios engañados

El hombre llegó a engañar también a dos agencias inmobiliarias que intermediarion entre estafador y clientes. Un agente cerró con una clienta extranjera el arrendamiento de un piso en Marbella ofrecido por 1.200 euros mensuales.

En otro caso, una mujer llegó a abonar 1.680 euros en diferentes pagos y sus representantes quedaron con el acusado en el centro comercial de La Cañada para recoger las llaves. Al intentar entrar en el inmueble, comprobaron que tampoco abrían la puerta. Ya no pudieron volver a localizar al supuesto arrendatario.

El modus operandi continuó repitiéndose durante los meses siguientes con otras víctimas que perdieron entre 750 y 1.200 euros. Se quedaron sin dinero y sin la vivienda en la que pensaban entrar a residir.

Los seis casos llegaron hasta la Audiencia Provincial de Málaga. Tras el reconocimiento de los hechos en el juicio celebrado el pasado 8 de abril, las partes renunciaron a la presentación de recursos, por lo que la sentencia es firme.

Además de la pena de cárcel, el condenado deberá devolver la cuantía estafada a cada uno de los seis perjudicados, sumando un total de 6.580 euros.