Celia Molina Alicante, 09 SEP 2026 - 13:50h.

El pasado 26 de agosto, el DJ residente de la Sala Stereo de Alicante, comunicó la muerte de su mujer, Begoña Rodríguez

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El pasado 26 de agosto, el DJ alicantino Nando Costa publicó una emotiva carta de despedida a su mujer, la abogada Begoña Rodríguez, tras su prematuro fallecimiento. Sin especificar la causa del deceso, el músico, que disfrutaba de la compañía de su esposa en los múltiples festivales en los que trabajaba, comunicó su terrible pérdida, así como lo mucho que él y su hija pequeña, a la que llamaban cariñosamente 'Baby Abril', la iban a echar de menos:

"No iba a publicar nada. De hecho, creo que esta será mi despedida, quizá para siempre, pero tenía que dedicar estas palabras al amor de mi vida. Porque sí, Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida. También fuiste mi mejor amiga, mi “marida”, como te gustaba decir cuando la gente te preguntaba. Siempre decíamos que tú, Baby Abril y yo éramos una empresa, y que para que funcionara teníamos que estar los tres juntos y unidos en todo. Y así era. Éramos un equipo", escribió en su Instagram.

"La vida ha decidido arrancarte de nuestro lado demasiado pronto y todavía no soy capaz de entenderlo ni jamás lo entenderé. Eras mi faro entre la niebla, la persona que siempre encontraba la manera de iluminar cualquier momento oscuro. Y no sé qué voy a hacer sin ti. Es injusto. Terriblemente injusto", añadió el DJ.

"Mientras la miraba, no podía dejar de pensar en ti"

Desde entonces, apenas se había pronunciado en las redes sociales, más allá de una romántica canción compartida que le dedicó Begoña. Pero hoy, 9 de septiembre, el día en el que todos los niños han vuelto a la escuela en Alicante, Nando se ha acordado especialmente de su mujer, al llevar a su pequeña Abril a clase:

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"Te echamos de menos cada día, mami"

"Mami Bego, estés donde estés, hoy te habría encantado verla. Nuestra peque estaba nerviosa, se despertó a las siete de la mañana, está enorme, más fuerte de lo que imaginas, y con unas ganas inmensas de aprender, crecer y comerse el mundo. En eso se parece mucho a ti", ha escrito en un texto, junto a una fotografía de la niña de espaldas, con su mochila y una diadema.

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"Mientras la miraba esta mañana, no podía dejar de pensar en ti. En cómo la abrazarías, en cómo le colocarías la mochila por última vez antes de entrar a clase y le limpiarías la cara con una toallita. Con esa sonrisa tuya que siempre conseguía calmarlo todo. Te queremos y te echamos mucho de menos cada día, mami", ha añadido el DJ, que prometió también hacer todo lo que estuviera en su mano para que Abril sea siempre una niña feliz.

Entre los mensajes de apoyo que Nando recibió al anunciar la muerte de su esposa, destacaron los de conocidos grupos como 'Supersubmarina' o 'Viva Suecia'. "Toda la fuerza del mundo, compañero”, “Mucha fuerza, Nando. Un abrazo enorme” o “Ella era de las personas más especiales que conocí nunca, tan buena, cariñosa y siempre sonriendo. No soy capaz de asimilarlo", son algunos de los comentarios que aún pueden leerse en su muro.