Alberto Rosa 22 SEP 2026 - 16:49h.

Los vecinos alertaron al 112 de la presencia de un hombre alterado que habría roto los cristales del piso del hostelero, aunque no se han hallado signos de violencia

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La hostelería almeriense se encuentra de luto tras el fallecimiento repentino de Andrés Felices Escobar, conocido como Andy, empresario y propietario de La Dehesa Gourmet de Andy. El empresario ha fallecido esta pasada madrugada, dejando una enorme conmoción entre quienes le conocían y sus clientes habituales.

El fallecimiento se produjo en la pasada madrugada en su domicilio, a donde acudieron la Policía Nacional y los servicios sanitarios tras recibir una llamada al 112 en torno a las 4:55 horas de la madrugada. Según informa ‘La Voz de Almería’, los vecinos llamaron alertando de la presencia de un varón alterado que habría roto los cristales de las ventanas del piso de Andy.

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A la llegada de los servicios sanitarios y los agentes de Policía, Felices fue hallado fallecido. Las primeras hipótesis que se barajan apuntan a un paro cardiaco. El cuerpo del hostelero fue hallado sin indicios de violencia, aunque el caso está bajo investigación judicial y se esperan a los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte de este joven hostelero almeriense.

"No te esperas que una persona tan joven y conocida fallezca"

Andy Felices llevaba vinculado a la hostelería desde muy joven y trabajaba en La Dehesa, establecimiento que acabó adquiriendo tras la propuesta del antiguo propietario.

Fue a partir de entonces cuando comenzó a transformar el espacio para construir una propuesta con personalidad propia. El restaurante se encuentra ubicado en la Avenida Montserrat de Almería y destaca por sabor “afrodisiaco”, expresión que Andy acuñó para definir la personalidad de su cocina, tal y como contó en una entrevista a ‘Diario de Almería’ en 2024.

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El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), Pedro Sánchez Fortún, ha lamentado al citado medio almeriense el trágico fallecimiento. “Al final es un shock porque no te esperas que una persona tan joven y conocida en el mundo de la feria fallezca”, cuenta.