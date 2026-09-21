Alberto Rosa 21 SEP 2026 - 20:04h.

El hombre ha fallecido a los 46 años cuando sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras corría en Chapela

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Iván Castro Sobrado, conocido como Pincho, ha fallecido en la tarde de este lunes a los 46 años mientras practicaba deporte con el Club de Remo de Chapela, su localidad. Castro es conocido por ser el creador del banco panorámico de Rande, en Cedeira.

Pincho, que es entrenador de las categorías infantiles del Club de Remo, se encontraba corriendo con su equipo deportivo cerca de la playa Arealonga y de la ETEA cuando sufrió un infarto, según informa ‘La Voz de Galicia’.

Un testigo dio el aviso a emergencias para avisar de que el deportista había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Fueron movilizadas unas ambulancias del 061. Un familiar cercano confirmó el fallecimiento y considera inexplicable la muerte, ya que no saben qué pudo haberle pasado al corredor.

“Era una persona muy apreciada, un entrenador del club de los niños"

Iván Castro era además carpintero local y fue uno de los impulsores de colocar el banco turístico de Cedeira, con vistas panorámicas al puente de Rande. Junto a su primo, luchó por restaurar varias veces el asiento, dañado por culpa del vandalismo.

“Era una persona muy apreciada, un entrenador del club de los niños, estoy mareado y en shock”, indicó conmocionado un miembro del Club de Remo de Chapela al citado medio.