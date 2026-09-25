El Ayuntamiento de Granada ha condenado, en el pleno de este viernes, el asesinato de Claudia Tacoronte

Emotivo minuto de silencio en la Universidad de Granada por la española asesinada en México: "Nos hubiera gustado preparar al alumnado sobre la muerte de su compañera"

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El pleno del Ayuntamiento de Granada ha expresado este viernes de forma unánime su repulsa y condena ante el asesinato en México de Claudia Tacoronte, la estudiante de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada que estaba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad del Estado de Morelos.

El Ayuntamiento trasladado sus condolencias, solidaridad y afecto a la familia y amigos de Claudia, de 21 años, así como a toda la comunidad universitaria de Granada.

Todos los grupos municipales representados en la corporación comparten el rechazo a este crimen y reafirman su compromiso con la defensa de los derechos humanos y en la necesidad de mantener la unidad de toda la sociedad para combatir la violencia ejercida contra las mujeres, informa el Ayuntamiento.

La Universidad de Granada suspendió otros tres intercambios

Trasladan especialmente su apoyo a la comunidad universitaria de Granada y se ponen a disposición de la Universidad y de la familia para prestar el apoyo necesario. El presunto asesino fue detenido el pasado 17 de septiembre y confesó la autoría del crimen. La Fiscalía del estado mexicano de Morelos informó de que le imputará un delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión.

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Tras conocer que el caso de Claudia no había sido el único, sino que en menos de un año habían asesinado en el mismo lugar a tres estudiantes más, la Universidad de Granada decidieron suspender la estancia de otros tres estudiantes que estaban destinados en Morelos y que iban a viajar allí a partir de febrero. Desde el centro aseguraron “que desconocían que en esa ciudad se había producido otros tres homicidios”.

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Después del fallecimiento de Claudia, muchos estudiantes y profesores se concentraron a las puertas de la Universidad para guardar un minuto de silencio en homenaje a su compañera asesinada y quisieron condenar lo ocurrido todavía conmocionados por lo ocurrido