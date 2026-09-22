El cadáver de Claudia Tacoronte, la joven española asesinada en México, está siendo trasladado a Madrid tras su asesinato

Las pruebas contra El Trompas, el presunto asesino de Claudia Tacoronte: una denuncia de su exmujer y otro testigo que le vio con el cuchillo tras el crimen

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CDMXDiez después de su asesinato, los restos de Claudia Tacoronte, la joven canaria de 21 años asesinada a puñaladas en el estado mexicano de Morelos, han llegado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde donde han despegado con destino a Madrid.

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Como ha informado el medio de comunicación 'Diario de Morelos', el féretro de Claudia Tacoronte llegaba antes de las 8:00 horas a la terminal aérea del aeropuerto mexicano. "El vuelo con rumbo a España partió alrededor del mediodía. Con ese despegue concluye en México el proceso de repatriación que la familia inició el viernes en Morelos y que se prolongó el fin de semana en una funeraria de la Ciudad de México", indica el medio anteriormente citado.

La llegada de la familia a México

El cadáver de Claudia estuvo desde el sábado 19 de septiembre en una funeraria de la colonia Cuatro Árboles, en la alcaldía Venustiano Carranza. "Ese mismo día familiares se reunieron allí para avanzar los trámites consulares y sanitarios necesarios para el traslado internacional. La funeraria Olimpia, especializada en servicios nacionales e internacionales, se encargó del manejo del cadáver desde que salió de Temixco", indica 'Diario de Morelos'.

La repatriación de los restos de Claudia se producen después de que Valentín Tacoronte, padre de la joven española que murió apuñalada el pasado 12 de septiembre, visitase este pasado viernes la Casa de la Cultura de Cuautla, el lugar del crimen, poco después de que le fuera entregado el cuerpo de su hija en la Fiscalía de Morelos, centro de México.

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Tacoronte acudió a Cuautla junto al cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, y funcionarios mexicanos del estado de Morelos, que estuvieron unos minutos en silencio en el lugar de los hechos enmarcado entre velas y flores. La visita de la familia a México para cumplir con el proceso de repatriación se realiza un día después de la detención de Francisco Javier, alias El Trompas, identificado como el presunto responsable del crimen.

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"Hemos realizado la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín (…) Explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente para que ya pueda llevarse el cuerpo de Claudia. Así fue la diligencia", indicó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, a medios de comunicación.

La detención de El Trompas

Por otro lado, la Fiscalía del estado mexicano de Morelos ha informado que una jueza ha considerado que existen pruebas suficientes para vincular a Francisco Javier, alías El Trompas, como el responsable del asesinato de la joven.

La decisión fue notificada en un comunicado compartido por la propia Fiscalía local, tras una audiencia pública de control. La jueza Alma Patricia Sala Ruiz resolvió que el imputado "incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público", por lo que además ordenó prisión preventiva oficiosa al detenido y concedió cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Morelos había anunciado que imputaría al presunto responsable por el delito de feminicidio y buscaría una pena de 70 años de prisión, la máxima prevista por la legislación estatal, por la manera en la que la joven fue asesinada.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, indicó entonces que el detenido robó el teléfono celular de Tacoronte, pero explicó que las características de las lesiones y la forma en que fue atacada permiten a la Fiscalía sostener la imputación por feminicidio.

Las pruebas que se han entregado contra El Trompas

También descartó que el crimen tuviera un componente sexual, como apuntaban algunas versiones, y anunció nuevas investigaciones para localizar indicios relacionados con el caso, entre ellos el teléfono móvil de Tacoronte y el arma utilizada en el ataque.

Según han informado medios locales como el periódico 'El Universal', se han presentado "26 datos de prueba; dos mujeres aportaron elementos de prueba, una de ellas fue su exmujer, quien denunció actos violentos en su contra. Otra lo identifica como el sujeto que sale de la Casa de Cultura y llevaba en su mano un cuchillo".

El presunto responsable renunció al plazo constitucional de 144 horas para la aportación de pruebas, y pidió resolver su situación jurídica en la misma audiencia.

Indignación por el asesinato de Claudia Tacoronte

Claudia Tacoronte, canaria de 21 años, fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla. Había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.