En Santa Brígida recuerdan a Claudia como "una chica muy participativa", miembro de los Scouts y de un perfil solidario.

El perfil de Claudia Tacoronte, asesinada en México: una estudiante de Educación Infantil apasionada por la naturaleza y los viajes con amigas

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La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, la joven canaria de 21 años asesinada en México, ha conmocionado a toda España. Estudiante de Educación Infantil en Granada, llevaba tras semanas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en México, en un programa de intercambio académico. Estaba en el cuarto curso. Su familia no quiere que sea recordada solo como una víctima. El Gobierno de España formará parte de la repatriación del cuerpo. Hoy se ha producido un minuto de silencio en su memoria en la universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de su pueblo ha convocado otro en su memoria este martes.

El trágico destino la ha convertido en la cuarta estudiante asesinada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón sacudieron a la universidad antes de la muerte de Claudia, asesinada a puñaladas durante los primeros meses de 2026.

De hecho, el temor se ha extendido por lo que la Universidad de Granada ha decidido cancelar la estancia de tres de sus estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el próximo semestre tras el asesinato el pasado sábado de su alumna Claudia Tacoronte, que estaba de intercambio en el campus mexicano. Nada menos que 50 muertes tiene Morelos de mujeres en el último año.

Tacoronte era vecina de El Monte, en Santa Brígida, una localidad situada al noroeste de la isla de Las Palmas, y había estudiado en el IES Nelson Mandela de Tafira. Comenzó sus formación universitaria en la isla en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Allí estuvo un año. Era una chica comprometida con las causas sociales,. De hecho, llegó a ser voluntaria tras la erupción del volcán de La Palma. En Santa Brígida recuerdan a Claudia como "una chica muy participativa", miembro de los Scouts y un perfil solidario que se acentuaba en las épocas más necesarias, como en el covid, destaca Canarias 7.

La coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe en la universidad de Granada y tutora de intercambio de Claudia, Magdalena Ramos, la ha recordado como "una chica con mucha ilusión". En declaraciones a Efe durante el minuto de silencio celebrado en la universidad, ha relatado que el viernes por la noche hablaron, cuando la joven contactó con ella para plantearle algunas dudas académicas y, de paso, contarle cómo estaba siendo su estancia. "Estaba muy contenta. Iba todo muy bien", relata.

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El asesinato de la joven Claudia se produjo en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, a unos cien kilómetros al sur de Ciudad de México. El crimen se investiga inicialmente como feminicidio. Según las primeras informaciones, recabadas entre los testigos, la joven habría sido víctima de un asalto con arma blanca, del que trató de protegerse escapando hacia el interior del recinto, pero el agresor la habría seguido y atacado hasta provocarle la muerte.