Manuel Pimentel Almería, 26 SEP 2026 - 06:00h.

Se ofrece un contrato temporal, con formación inicial proporcionada por la empresa para desempeñar labores de sepulturero en la provincia

Los requistos para aspirar a este puesto de trabajo son tener el título de la ESO, el carnet de doncucir y vehículo propio, así como experiencia previa en labores de albañilería o fontanería

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En la ciudad de Almería hay una vacante de empleo disponible para el que tal vez no todo el mundo esté dispuesto a aspirar. El puesto ofrece un salario bruto anual de 25.349,28 euros y no requiere experiencia previa: se trata de una oferta de empleo en el que se busca enterrador para trabajar en el cementerio.

Una empresa del sector funerario ha publicado la oferta de empleo, en la que se ofrece un contrato laboral inicialmente eventual para cubrir bajas de incapacidad temporal o vacaciones y sustituciones. "Buscamos personas que compartan los valores que prevalecen en todos los ámbitos de nuestro negocio", indica la empresa, el Grupo ASV.

Listado de tareas

La lista de funciones a desarrollar es más extensa de lo que se puede esperar. Según la oferta de empleo, las labores principales del sepultero van desde los aspectos básicos que implica un sepelio hasta la parte más humana: acoger y atender a las familias en el momento de la inhumación. Además, se deberán llevar a cabo las tareas posteriores relacionadas con el mantenimiento y la conservación de las instalaciones del campo santo.

Entre las responsabilidades del puesto de trabajo figuran también colaborar con los servicios funerarios en el cementerio, realizar inhumaciones, exhumaciones y reducciones de restos, apertura de fosas así como preparar las unidades de enterramiento, cerrramientos y otras tareas de mantenimiento.

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Además, la persona tendrá que encargarse de labores como la construcción de tapas de hormigón para fosas y nichos y su conservación, el barrido diario, la retirada de coronas y flores secas así como "otros que pudieran surgir". También se pide que se atienda a las personas usuarias del cementerio, así como de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones y la maquinaria utilizada.

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Requisitos y experiencia

Los requistos para aspirar a este puesto de trabajo son tener el título de la ESO, el carnet de doncucir y vehículo propio. Si bien no se exige haber trabajado previamente en puestos similares, se requiere tener experiencia en empresas multiservicios como albañilería, electricidad y fontanería.

El horario laboral es de 8:00 a 13:45 horas y de 16:00 a 18:00 horas, aunque este está sujeto a variaciones si se trabaja en otros municipios de la periferia de Almería. La empresa ofrece formación inicial para empezar a trabajar.

Hasta el momento, más de 80 personas se han interesado en realizar una entrevista de trabajo con la empresa para aspirar al proceso de selección.