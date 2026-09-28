La mujer asesinada en Benidorm fue descuartizada, metida en dos maletas, enterrada y quemada.

El hombre que asesinó a su mujer en Benidorm no tenía denuncias previas y sus compinches le delataron tras ayudarle con el cadáver

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Nuevos detalles, más escalofriantes, se van descubriendo del asesinato de una mujer en Benidorm a manos presuntamente de su pareja con la ayuda de dos conocidos, que luego le delataron en comisaría. Según ha adelantado el diario Levante, la mujer no solo fue asesinada a puñaladas, sino que posteriormente y con objeto de deshacerse del cuerpo, fue descuartizada, sus restos fueron metidos en maletas para ser enterrados y quemados. La Policía Nacional ha detenido a los dos amigos, de 40 y 45 años, como presuntos encubridores, y a la pareja de la víctima como autor del crimen machista.

El cuerpo de la joven fue enterrado en dos maletas y quemado

Los investigadores están empezando a reconstruir lo ocurrido en la noche del sábado en la que se produjeron los hechos, ya que los vecinos de la pareja escucheron un fuerte altercado entre ambos. Las primeras pesquisas de la Policía Nacional señalan que el hombre habría acabado con la vida de la mujer durante una discusión mantenida en su domicilio utilizando un arma blanca.

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Después la descuartizó, la ocultó en dos maletas que quemó para intentar ocultar el cadáver y evitar su identificación. La delación de dos amigos, y presuntos colaboradores en el ocultamiento del cadáver, acabó con la idea del autor de que los hechos no se descubrieran. Los tres han sido detenidos.

El cuerpo descuartizado de la mujer, que presentaba varias puñaladas, fue trasladado la pasada madrugada al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se le realizará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Según fuentes policiales, no constaban antecedentes previos por violencia de género entre la víctima y su pareja.

La investigación ha determinado que uno de los colaborados del presunto asesino habría facilitado su vehículo para transportar el cadáver, mientras que el otro habría participado directamente ayudando a desplazar el cuerpo. Ambos acudieron a una comisaría tras ayudar al presunto asesino para denunciar los hechos, señalando que habían ayudado tras ser amenazados.