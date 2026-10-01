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Andalucía

Agredidas y encañonadas en su piso: dos hombres irrumpen de madrugada en una vivienda de Málaga

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Agredidas y encañonadas en su piso: dos hombres irrumpen de madrugada en una vivienda de Málaga. Archivo
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La Policía Nacional ha iniciado una investigación por una agresión ocurrida este pasado miércoles en un domicilio de Málaga capital en el que se encontraban dos mujeres y que resultó con una de ellas trasladada al hospital. Así lo han confirmado fuentes policiales, quienes han precisado que la agresión a las dos mujeres, de 34 y 35 años, tuvo lugar sobre las 01,15 horas.

Según han precisado Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, un vecino alertó de la supuesta agresión, momento en el que se activó a la Policía Nacional y a los servicios sanitario, que trasladaron a una de las mujeres al hospital.

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Al parecer, dos individuos acudieron al domicilio y supuestamente habrían propinado una paliza a la principal afectada, a la que llegaron a encañonar y a golpear con el arma de fuego, y a la compañera que intentó auxiliarla, según la información adelantada por Diario 'SUR'.

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