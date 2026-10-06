Manuel Pimentel Málaga, 06 OCT 2026 - 05:30h.

Esta vecina y sus dos hijos viven con filtraciones de agua, techos desplomados y muebles empapados por culpa de una supuesta obra de rehabilitación del edificio mal ejecutada

Denuncia que, tras casi dos meses, nadie le da una solución al problema y teme que vaya a peor con la llegada de las lluvias

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Raquel y sus dos hijos viven desde este verano una pesadilla que lejos de vislumbrar su fin, va de mal en peor. Esta vecina de la Barriada de San Andrés, en Málaga, denuncia que su vivienda sufre filtraciones de agua desde el pasado 15 de agosto, cuando las lluvias torrenciales de aquella madrugada dejaron al descubierto las deficiencias de unas obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en su edificio.

La afectada reside en la novena y última planta de uno de los tres inmuebles de la urbanización en reformas. Unos trabajos que, según sostiene, no han sellado correctamente la cubierta. Tras las primeras lluvias que hubo después de la reforma, comenzaron a aparecer las filtraciones, ocasionando daños materiales y afectando a diferentes estancias de la casa.

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La zona más afectada es la habitación pequeña de su hijo, donde desde el primer día se produjo una importante caída de agua. "La lámpara del techo comenzó a desprenderse convirtiéndose prácticamente en una fuente de agua", afirma Raquel. De hecho, en los vídeos grabados por la afectada se observa cómo el agua se cuela a través del techo y de la lámpara, inundando la habitación.

"En mi casa llueve por dentro"

En una de las esquinas laterales del dormitorio apareció una gran brecha que atreviesa la pared por la que también comenzó a entrar agua, que alcanzó y dañó diferentes enseres y objetos que se encontraban en la habitación, entre ellos el colchón, una cajonera y un televisor, además de la propia lámpara, que quedó descolgada debido a la entrada de agua.

Poco después, la familia escuchó un fuerte ruido procedente de la entrada de la vivienda y pudieron comprobar que parte del techo del pasillo se había desplomado, provocando de nuevo una importante entrada de agua.

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Según explica Raquel a la redacción digital de 'Informativos Telecinco', desde entonces las paredes de la habitación presentan numerosas marcas de agua que se extienden hasta el salón, donde las paredes comenzaron a abultarse por culpa de la humedad. Las paredes del pasillo presentan también numeros daños debido a las filtraciones.

Las próximas lluvias amenazan a Raquel

Ahora que comienza el otoño y regresan las lluvias, el problema se agrava. El pasado lunes 28 de septiembre la vivienda volvió a inundarse: el techo del pasillo, que ya se había caído parcialmente, volvió a filtrar agua y desde entonces, uno de sus hijos y ella se turnan constantemente para achicar los charcos de agua que se expanden por prácticamente toda la vivienda cada vez que cae algo de agua del cielo.

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Ante esta nuevo episodio, Raquel se dirigió a la caseta donde se encuentra la empresa de reformas contratada por la comunidad para explicar lo que estaba suciediendo y solicitar una solución. "La respuesta que recibí fue que estaban trabajando en ello, pero que, al encontrarse lloviendo, no podían acceder al tejado debido al peligro que suponía para los trabajadores", asegura.

"Mi hijo se ha tenido que ir de casa"

La situación ha obligado a reorganizar la vida familiar. La vivienda donde viven Raquel y sus dos hijos presenta tal estado que uno de ellos ha tenido que irse a vivir a casa de su abuela. "Tengo el pasillo con una nevera", relata la afectada, que asegura estar viviendo en una situación de preocupación e impotencia cada vez que llueve: "Tengo que estar pendiente del tiempo", afirma.

Tras casi dos meses desde el primer incidente y después de las nuevas lluvias, Raquel asegura que ni el seguro ni la comunidad de propietarios han dado una solución definitiva hasta el momento, y que la empresa adjudicataria de los trabajos, encargada de la rehabilitación y de la instalación de unas placas solares en la azotea del inmueble, tampoco ha resuelto todavía el problema.

Por eso, exige una solución urgente y que se tomen las medidas necesarias para solucionar definitivamente el origen de las filtraciones, reparar los daños producidos en la vivienda y valorar y hacerse cargo de los daños materiales ocasionados. Además, solicita que se realice una inspección técnica de la vivienda y de la cubierta del edificio para evitar que los daños continúen aumentando con las próximas lluvias.