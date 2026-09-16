La Policía pide la colaboración ciudadana para dar con el vehículo implicado en un accidente la madrugada del pasado 17 de agosto

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La Comisaría de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al conductor de un vehículo implicado en un accidente de tráfico la madrugada del pasado 17 de agosto en el barrio de Canillejas, situado en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.10 horas en la confluencia de la calle Alcalá con la avenida de Canillejas a Vicálvaro, cuando se produjo una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico tras el cual el conductor del patinete resultó herido de gravedad, según ha informado la Policía Municipal en un comunicado.

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El vehículo implicado, un SEAT León de tercera generación de color negro, o muy oscuro, podría presentar daños en la parte delantera derecha y en el paso de rueda. Según las imágenes de las que dispone la Policía, en la matricula aparece la menos la letra H.

Tras la colisión, el conductor detuvo el vehículo unos metros más adelante y comprobó los daños ocasionados en el coche, abandonando posteriormente el lugar sin socorrer al herido.

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La Policía Municipal de Madrid ha hecho un llamamiento a la población para poner en conocimiento de las autoridades cualquier información que pueda servir de ayuda para identificar o localizar el vehículo o a su conductor. Para ello pueden contactar con el teléfono 092 de la Policía; el 91 588 95 00 de la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico, en atestadostraficoamadrid.es o en uatgpjl@madrid.es