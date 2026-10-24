Manuel Pimentel Granada, 24 OCT 2026 - 18:29h.

La Consejería de Salud ha adquirido casi dos millones de vacunas contra la gripe con una inversión de 20,4 millones de euros

Los grupos de mayor riesgo podrán recibir la vacuna acudiendo los miércoles a los centros de salud sin necesidad de pedir cita previa

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Andalucía ya se encuentra en plena campaña de vacunación contra la gripe y el covid, que va avanzando de forma escalonada cada semana por grupos de edad y de riesgo. Desde este miércoles 21 de octubre ya pueden vacunarse las personas mayores de 60 años en Granada así como cuidadores, trabajadores de residencias y centros de discapacidad.

La novedad de este año es que, a partir de este próximo 11 de noviembre, los granadinos más vulnerables podrán acudir a los centros de salud para inmunizarse contra los virus respiratorios sin necesidad de solicitar cita previa.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado que, mientras continúa el calendario de vacunación, se abrirá un día a la semana, los miercoles, para que este grupo de pacientes acudan a inocularse sin haber pedido cita.

Dos millones de vacunas

La campaña de vacunación contra los virus estacionales arrancó este pasado 1 de octubre de 2026. La Consejería de Salud ha invertido 20,4 millones de euros en la adquisición de casi dos millones de vacunas antigripales. El año pasado, se suministraron la cifra récord de un total de 1.939.424 vacunas de la gripe.

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Desde el inicio de la campaña 2026-2027, se han administrado en Andalucía más de 95.800 vacunas contra la gripe y 35.000 contra el covid, mientras que la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) causante de la bronquiolitis en bebés alcanza ya una cobertura del 76%. Durante la campaña de inmunización del invierno pasado, 778.824 personas recibieron la vacuna contra la covid durante lel pasado año y 56.186 lactantes fueron vacunados contra el VRS.

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Calendario por edades

Desde el inicio el pasado 1 de octubre pueden ser vacunados los niños de 6 meses a 4 años, así como embarazadas, mujeres en puerperio, residentes de centros de la tercera edad, discapacidad, profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Desde el 7 de octubre se abrió el calendario para la población general de 80 años o más, y personas con gran dependencia en sus domiclios y cuidadores habituales.

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Desde el 14 de octubre, pueden hacerlo las personas mayores de 70 años así como adultos con patologías u otras situaciones de riesgo.

Desde el 21 de octubre, la vacunación está disponible ya también para cualquier persona de 60 años o más, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, bomberos, personal de disntituciones penitenciarias y profesionales con exposición a animales.

La Consejería de Salud recuerda que, asimismo, los conviventes con personas de los grupos diana pueden acceder a la vacunación, desde los seis meses para la gripe y a paretir de 12 años para la Covid-19 al mismo tiempo que los grupos diana.

Las infecciones se disparan

La provincia de Cádiz sufre la mayor tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas, con 340,9 casos por cada 100.000 habitantes durante la semana del 5 al 11 de octubre de 2026, llegando a casi duplicar el número de contagios en un mes.

En la provincia de Granada, que se sitúa en segundo lugar como el territorio de la comunidad autnómona con más contagios durante dicho periodo, donde la cifra se ha disparado a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de incidencia de más del doble que hace cinco semanas.

Los casos también aumentan en el resto de Andalucía, siendo la provincia de Málaga la que tiene la tasa más baja de la región, con 168,7 casos.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz ha insistido en la importancia de “anticiparnos a los riesgos, prevenir la enfermedad y proteger a la población antes de que necesite atención sanitaria”.