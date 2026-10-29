Muere un hombre de 46 años al caerle encima el coche que reparaba en Sierra de Yeguas

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado su fallecimiento en el lugar de los hechos tras no poder hacer nada para salvar su vida.

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Un hombre de 46 años ha muerto este jueves tras caerle encima un coche que se encontraba reparando. El suceso se ha producido sobre las 12:58 horas del mediodía en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas (Málaga).

Según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se ha producido en el terreno de una casa de campo ubicada en Camino Almargen, próximo a la carretera A-365. Un testigo de lo ocurrido ha sido el que ha alertado al centro de coordinación porque "había un hombre atrapado bajo un coche con un gato puesto".

Al lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga para la liberación de la víctima, junto con Policía Local y Guardia Civil. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado su fallecimiento en el lugar de los hechos tras no poder hacer nada para salvar su vida.