Se suicida en prisión el maestro de kárate que este martes aceptó 26 años por abusar de 5 menores en Barcelona

Fue encontrado en el interior de su celda sin signos vitales en el interior de su celda: no se le aplicó el protocolo antisuicidio.

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El maestro de kárate que este martes aceptó una condena de 26 años y medio de prisión por abusar y agredir sexualmente a 5 menores en gimnasios de Barcelona entre 2015 y 2023, se ha suicidado este jueves por la mañana en su celda del centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), según fuentes penitenciarias.

Las fuentes consultadas señalan que el interno, que aceptó una sentencia de conformidad tras depositar una transferencia bancaria para hacer frente a la indemnización pactada de 140.000 euros, no tenía aplicado el protocolo antisuicidio.

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Ha sido en el momento del recuento de los reclusos cuando los funcionarios han hallado al interno sin signos vitales en el interior de su celda y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, no se ha podido hacer nada por salvarle la vida, ha explicado la Conselleria de Justicia en un comunicado.

El hombre había sido declarado culpable de dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años, penados con 4 años cada uno. El tribunal también lo condenó a 4 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, a 3 años y 9 meses por un delito de abuso sexual a menor de 16 años, y a 6 años por un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de 16 años.

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También fue condenado por el delito de elaboración de pornografía infantil con menores de edad a una pena de 4 años y medio de prisión, así como a 2 meses y 29 días más por un delito de tenencia de pornografía infantil.

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Un gran prestigio como karateca que le daba acceso a los menores

Según el escrito del Ministerio Público (que inicialmente solicitaba una pena de 40 años y medio de prisión), el acusado tuvo licencia de la Federación Catalana de Kárate, siendo cinturón negro octavo dan, y cinturón negro séptimo dan en la Federación Española de Kárate entre 1990 y 2023, lo que le otorgaba prestigio nacional e internacional como 'sensei'.

Este título de maestro lo convertía en una persona "de peso, con gran influencia en el sector", una mística que él mismo alimentaba y que le permitió desarrollar la actividad de monitor de kárate en diversos gimnasios de Barcelona y, por consiguiente, entrar en contacto con niños varones.

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Según la Fiscalía, aprovechándose de la facilidad para acceder a los menores y siendo consciente de su ascendencia sobre ellos, les realizó tocamientos de índole sexual, llegando a masturbarlos y a practicarles felaciones, unos hechos que en algunos casos grabó con una cámara que instaló en los vestuarios del centro deportivo o en su propia casa.

En uno de los casos, el acusado violó a una de las víctimas en repetidas ocasiones, tanto en un céntrico gimnasio de Barcelona como en su domicilio, unos hechos que se repitieron desde que el adolescente tenía 14 años hasta que cumplió los 17.