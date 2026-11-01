El perro se escapó de la bodega de un avión y terminó en la pista desorientado

Los perros de hasta 10 kilos ya pueden subirse al autobús en Cádiz: normas, requisitos y división de opiniones

Compartir







Viajar en avión con animales ya se ha convertido en un gesto habitual. Pero lo que ya no es tan común es ver a un perro dándose un paseo por las pistas de salida y llegada de aviones. Pues esto es lo que ha sucedido en el aeropuerto de Málaga durante este viernes. Según informó la cuenta de Controladores Aéreos, un animal se coló y estuvo "horas interfiriendo en la zona de despegues".

El perro se escapó de la bodega de un avión y terminó en la pista desorientado. En el vídeo se puede ver cómo varios vehículos de emergencia persiguen al animal para intentar atraparlo y evitar así el peligro de su presencia en la zona de las aeronaves. El animal fue rescatado y entregado a su dueña.

PUEDE INTERESARTE El caimán capturado en Sax se recupera en el parque Río Safari de Elche

La presencia de los animales en las pistas son un grave peligro

El aeropuerto de Málaga cuenta con un servicio de control de fauna para evitar presencia de animales en las pistas, especialmente de aves. Este servicio cuenta con varias rapaces -halcones y águilas- que evitan por intimidación que los pájaros suelan volar por el entorno del aeropuerto y que pueda haber riesgo de colisión con los aviones, tal y como explica 'Diario Sur'.

En este servicio también se emplean perros, para prevenir la presencia de liebres y conejos en el perímetro. Aena cambió su Normativa de Seguridad en Plataforma para evitar que sus trabajadores alimenten a los animales que merodean por las zonas de las instalaciones portuarias.

Cualquier presencia de un animal no autorizada en la pista supone un grave riesgo, ya que pueden ser succionados por los motores de las aeronaves o pueden impactar con los aviones que están en movimiento. La tripulación de los aviones o el personal de tierra tienen que notificar de cualquier presencia no autorizada ya que esto puede suponer la suspensión temporal de la actividad en la pista para evitar posibles catástrofes.