Raquel Noya Ourense, 30 OCT 2026 - 06:29h.

El especialista se desplaza a domicilio para tratar el dolor y mejorar la autonomía de sus pacientes, mayoritariamente perros

Mediante su terapia con agujas, ayuda a reducir la dependencia de los medicamentos y a prolongar su calidad de vida

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Volver a caminar con normalidad, moverse con menos dolor o recuperar parte de la autonomía perdida de los perros u otras mascotas… son algunos de los beneficios del trabajo de Sergio Moreno, uno de los pocos veterinarios que practican acupuntura animal en Ourense que ha compartido con Informativos Telecinco las ventajas de sus servicios a domicilio. Con dos décadas de experiencia y formación en rehabilitación y fisioterapia veterinaria, este profesional utiliza las agujas para ayudar a perros con problemas de movilidad y dolor, con una meta clara: que puedan disfrutar de más años de vida con bienestar y autonomía.

“Le doy años de calidad de vida a la mascota, que gana autonomía”, resume Moreno. Su trabajo no solo repercute en los animales; también puede cambiar el día a día de sus familias, especialmente cuando conviven con perros grandes que han perdido capacidad para desplazarse por sí mismos.

Agujas para aliviar el dolor y recuperar autonomía

La acupuntura veterinaria se emplea principalmente para tratar el dolor y favorecer la recuperación funcional de los animales. Sergio Moreno, propietario de la clínica Acurevet, atiende sobre todo a perros, aunque también ha tratado gatos, algún caballo y alguna vaca. Incluso recuerda en una ocasión haber aplicado su técnica a un búho real, una experiencia muy poco habitual pero que, según relató la dueña, fue efectiva pese a ser una punción puntual en una única sesión.

“Normalmente se usa para tratar el dolor y no depender de medicación y para recuperar movilidad perdida”, señala el veterinario, que trabaja siempre a domicilio para atender a sus pacientes en su entorno habitual y evitar que se pongan nerviosos, ganando la confianza necesaria para poder tratarlos.

La técnica que defiende Moreno puede utilizarse como parte del tratamiento de diferentes problemas, entre ellos las molestias musculares y articulares, las hernias o las alteraciones de sensibilidad y movilidad. En función de cada caso, el objetivo es aliviar las molestias y facilitar que el animal recupere parte de sus capacidades.

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El profesional destaca que la mejoría puede beneficiar también a los propietarios. “Facilito que se puedan mover”, resume, al tiempo que pone el foco en una realidad cotidiana para muchas familias: “Los dueños también ganan calidad de vida porque un perro de grandes dimensiones que no se puede valer por sí mismo es un obstáculo para el día a día”.

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“No duelen, los animales no se enteran”

Una de las dudas más habituales de los propietarios es cómo reaccionan los animales cuando se les colocan las agujas. El veterinario explica que los puntos utilizados no suelen provocar dolor y que los pacientes se adaptan al procedimiento:

“Los puntos de acupuntura no duelen, los animales no se enteran; es más, a veces ponen una cara de satisfacción que da gusto ver”, asegura. Según relata, tras la aplicación de las agujas muchos perros se ven notablemente aliviados y se muestran tan tranquilos y relajados que llegan a echarse largas siestas.

En lo tocante a las sesiones, cada una se adapta a las necesidades del animal. En su experiencia, el proceso puede resultar especialmente satisfactorio cuando la mascota comienza a recuperar movimientos que había perdido o vuelve a desenvolverse con mayor facilidad y eso sucede tras algunas sesiones espaciadas semanalmente.

Una especialidad en la que sigue formándose

El veterinario explica que la acupuntura tiene una larga historia en la medicina tradicional china y también se ha utilizado durante siglos en animales, especialmente en caballos. Su aplicación en perros se extendió posteriormente en Occidente.

Sergio Moreno lleva años ampliando sus conocimientos para incorporar nuevas técnicas a su trabajo. Ha asistido a cursos impartidos por profesionales formados en China y defiende la importancia de mantenerse actualizado: “Con los años me he ido formando y aprendiendo nuevas técnicas”, explica, a lo que añade que “si sale alguna técnica nueva, me tiro de cabeza a formarme”.

Aunque este profesional desarrolla principalmente su actividad en Ourense, se desplaza cada quince días a la provincia de A Coruña para atender a grupos de pacientes. Su trabajo se centra en mejorar la movilidad y aliviar el dolor de animales que necesitan ayuda para recuperar su autonomía.

Y es que el interés por estos tratamientos ha aumentado mucho en los últimos años entre los propietarios de mascotas: “Hay demanda porque hoy en día los perros se cuidan prácticamente como se cuida a los humanos”, defiende el experto.

Y hay una parte de su profesión que va más allá de los resultados clínicos y que tiene que ver con el placer de haber hecho bien su trabajo ya que, según confiesa, algunos de sus pacientes llegan a reconocerlo cuando se lo encuentran: “Muchos perros que he tratado me reconocen por la calle y me saludan”, concluye sin disimular su satisfacción.