Carlos Plá Valencia, 30 OCT 2026 - 14:37h.

El caimán fue capturado por agentes de la Policía Local de Sax después de que el animal fuera visto por operarios del ayuntamiento que desbrozaban el cauce del río Vinalopó

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de un caimán de anteojos localizado en el cauce del río Vinalopó a su paso por Sax (Alicante), un ejemplar al que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) llevaba meses siguiendo la pista, y que ha sido trasladado al Río Safari de Elche, donde ha sido depositado para su recuperación y su posible reintroducción en el medio natural.

El ejemplar fue visto por primera vez a mediados del mes de julio. Un ciudadano avisó de que había visto lo que parecía un caimán en el cauce del río. La información tuvo una amplia repercusión en redes sociales y generó inquietud entre los vecinos.

Una vez conocida esa información, agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante y Monóvar desarrollaron durante el verano varios servicios preventivos de búsqueda, con visores nocturnos y vuelos de dron, en los que también participaron agentes del Puesto de Sax y de la Policía Local.

El pasado 16 de octubre, operarios del Ayuntamiento de Sax que desbrozaban el cauce del Vinalopó a la altura del puente advirtieron lo que parecía ser un fragmento de la cola de un caimán. Tras las labores de localización, el animal fue localizado y capturado por efectivos de la Policía Local de Sax.

Ejemplar exótico sin identificación

Se trata de un caimán de anteojos, una especie incluida en el Convenio CITES, de modo que su comercio y su tenencia por particulares están permitidos siempre que se cumplan los requisitos establecidos. El ejemplar recogido, sin embargo, carecía de identificación, por lo que la Guardia Civil ha dado cuenta de los hechos a la autoridad científica CITES y a las autoridades aduaneras.

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La Guardia Civil recuerda que la tenencia de animales exóticos exige disponer de la documentación que acredite su origen legal y su identificación, y que la suelta o el abandono de un ejemplar de estas características supone un riesgo para el propio animal, para los ecosistemas y para las personas. Cualquier avistamiento de este tipo puede comunicarse a través del teléfono 062 o de la aplicación AlertCops.