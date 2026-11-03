Manuel Pimentel Málaga, 03 NOV 2026 - 04:30h.

El proyecto, denominado ‘Conecta2’, ha gando el primer premio de una competición tecnológica celebrada en el Centro de Innovación social La Noria

Sus creadores, alumnos del Grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, aspiran a convertir su idea en una app móvil accesible

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Con la cámara del móvil es suficiente para sortear los obstáculos de aquellas personas que, por diferentes situaciones o condiciones, son capaces de mover los labios pero no pueden emitir palabras o hablar con normalidad.

Un grupo de estudiantes malagueños de la E.T.S.I. Informática de la Universidad de Málaga han desarrollado una herramienta que puede leer los labios en tiempo real a través de la cámara de un dispositivo, interpretar las palabras y reproducirlas en sonido de manera fluida con una voz sintetizada mediante IA. Con esta idea, se ofrece una alternativa de comunicación más natural e inclusiva a personas con dificultades en el habla.

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Rompiendo barreras de accesibilidad

Sus creadores son Yeray Peralta, Sofía Casermeiro, Juan Diego Bermúdez y Enrique Pérez Herrera, todos ellos estudiantes del Grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

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El proyecto, denominado ‘Conecta2’, ha obtenido el primer premio de una competición tecnológica celebrada en el Centro de Innovación social La Noria, impulsado por la Diputación de Málaga.

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Se trata de una aplicación móvil que utiliza técnicas avanzadas de visión por computador para leer los labios a través de la cámara del dispositivo. Mediante redes neuronales, la herramienta identifica lo que una persona está diciendo con los labios isn emitor sonidos y lo muestra por escrito en la pantalla, con la posibilidad de escucuharse a través del altavoz.

De esta manera, la propuesta de estos jóvenes permite a las personas que, por circunstancias de salud, han perdido la capacidad de hablar rompiendo barreras de accesibilidad.

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La idea de estos jóvenes alumnos surgió hace apenas un mes y medio durante una 'hackathon' celebrado en la Escuela. Un evento en el que los estudiantes compiten por desarrollar soluciones y proyectos tecnológicos con utilidad social aplicando inteligencia artificial, orientados a ayudar a personas con discapacidad, mejorar su autonomía o reducir alguna de las dificultades que encuentran en la vida cotidiana.

Demostración en tiempo real

Para demostrar el funcionamiento de su invento, los estudiantes hicieron una prueba en directo durante la competición de La Noria. Yeray Peralta tenía que decir con los labios la hora con minutos exactos en tiempo real, y la app la reprodujo correctamente con sonido.

La herramienta, que ya ha demostrado ser funcional, necesita todavía una interfaz adecuada para que cualquier persona la pueda usar de forma fácil e intuitiva.

El objetivo final que termine siendo una aplicación que se pueda instalar en cualquier teléfono. Su funcionamiento sería sencillo: bastaría con colocar el dispositivo frente al rostro de la persona que no puede hablar, activar la cámara y mover los labios para transmitir un mensaje. La aplicación se encargaría de interpretar esos movimientos, convertirlos en texto y reproducir el mensaje a través del altavoz.

Protección de la privacidad

Como estudiantes de ciberseguridad, los alumnos también han prestado especial atención a la protección de los datos personales. Teniendo en cuenta que la herramienta está principalmente orientada hacia situaciones en las que pueden aparecer personas enfermas o especialmente vulnerables, la información que se procesa en la nube se limita al envío del texto de las posibles frases, sin necesidad de enviar las imágenes que capta la cámara.

Ahora, estos jóvenes malagueños buscan el respaldo de alguna empresa o entidad que les ayude a impulsar el siguiente paso y hacer realidad el proyecto, con el objetivo de convertirlo en una herramienta de comunicación accesible desde cualquier dispositivo móvil.