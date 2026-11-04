Aarón Muñoz, de 17 años, fue apuñalado por celos tras salir del instituto por otro joven.

Un joven acaba en el hospital para que le quiten un auricular tras ser sorprendido haciendo trampas en un examen de Tráfico en Bilbao

Compartir







"La ley del menor ampara y protege a los agresores y asesinos y desampara y desprotege a las víctimas". Es la rotunda frase de Manuela Centeno, madre de Aarón Muñoz, el menor de 17 años natural de Aznalcóllar (Sevilla) que falleció tras ser apuñalado mortalmente a la salida del instituto de Gerena donde cursaba sus estudios.

PUEDE INTERESARTE Caen seis jóvenes cántabros pillados in fraganti robando 200 kilos de cable de cobre del alumbrado de Llanes

Al acabar las clases, el menor se dirigía hasta la parada de autobús. Iba a coger el bus de vuelta a su casa. Sin embargo, no pudo ya que "cuando iba a subirse, otro chico, que fue detenido, le asestó una puñalada y el joven se desplomó". La Guardia Civil contempla los celos como el principal móvil. Uno de los detenidos, un joven de 19 años como presunto autor de los hechos, se habría mostrado molesto porque el ahora fallecido seguía a su pareja en una red social.

En rueda de prensa, la progenitora ha anunciado que solicitará cinco años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores implicados en el incidente, la máxima medida permitida para menores de entre 16 y 18 años por delitos graves según la referida ley. Ello, de cara al procedimiento judicial que tendrá lugar los próximos 12 y 19 de noviembre en el Juzgado de Menores de Sevilla, según la letrada responsable de la acusación particular ejercida por la familia, Rocio Hidalgo.

PUEDE INTERESARTE Salvan la vida a un hombre hallado inconsciente en el maletero de un coche en Joaquín Sorolla

El presunto asesino, su novia y el primo de esta se sentarán en el banquillo

Por su parte, Hidalgo ha lamentado que la sanción para estos jóvenes "no sea penal" sino "una medida de reeducación" en el marco de un sistema judicial "muy garantista". En concreto, se sentarán en el banquillo la novia del presunto autor de los hechos como presunta instigadora del episodio y su primo como presunto coautor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El caso se dio a conocer el 8 de enero de 2025, momento en el que el joven fallecía tras ser apuñalado a la salida del instituto de Gerena, en el que cursaba sus estudios. El joven, vecino del Castillo de las Guardas, tenía 17 años en el momento de los hechos. Posteriormente, fueron puestos en prisión dos jóvenes, mayores de edad, como presuntos autores del apuñalamiento mortal. Se les atribuye un presunto delito de homicidio doloso.