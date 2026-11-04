Caen seis jóvenes cántabros pillados in fraganti robando 200 kilos de cable de cobre del alumbrado de Llanes

Tenían numerosos antecedentes policiales por hechos similares

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La Guardia Civil de la Comandancia de Asturias, en colaboración con la Policía Local de Llanes, ha detenido a seis hombres de entre 18 y 25 años de edad, vecinos de Cantabria y con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, como presuntos autores del robo de casi 200 kilogramos de cable de cobre del alumbrado público que dejó sin luz al barrio llanisco de La Talá.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se desencadenaron sobre las 04.00 horas del pasado domingo, 1 de noviembre, cuando la Policía Local de Llanes sorprendió a varios individuos manipulando el cableado eléctrico en la calle Baltasar Pola. Fue entonces cuando los sospechosos emprendieron una huida a pie hacia una zona descampada próxima al tanatorio.

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Tras recibir el aviso, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda coordinado con la Policía Local. Los agentes acordonaron la zona y custodiaron de forma preventiva dos vehículos sospechosos de las marcas BMW y Volvo, así como varios rollos de cable recuperados. La batida por los alrededores permitió a las patrullas localizar poco después en la estación de tren de Llanes a seis jóvenes cuyas prendas y calzado presentaban barro y restos de vegetación.

El material sustraido ha sido recuperado

Ante las versiones incoherentes manifestadas sobre su presencia en el lugar, los agentes procedieron a su registro e identificación, encontrando entre sus pertenencias las llaves que abrían ambos turismos custodiados. En la inspección posterior de los maleteros de los vehículos se intervinieron las fundas de dos cizallas, ropa, diversas herramientas y la documentación personal de los implicados.

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La operación se ha saldado con la recuperación del material sustraído y la intervención de los dos turismos. Los seis detenidos han pasado en la mañana de este miércoles a disposición del Tribunal de Instancia de Llanes.