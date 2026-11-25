Varias asociaciones advierten de que no es un caso aislado y que se repite en todo el país

Las 'cuentas curis' llegan a mano de la justicia: la Fiscalía de Sevilla investiga 16 casos por bullying en los colegios

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SevillaUn juez de Sevilla ha dictado una sentencia pionera por un caso de acoso escolar en un colegio de la ciudad andaluza a un niño con síndrome de Asperger. La Consejería de Educación de Andalucía a sido condenada por no haber actuado ante las humillaciones y vejaciones que sufrió el alumno. Sin embargo, no es el único caso de acoso a un menor con este síndrome, ya que muchos niños con trastorno del espectro autista son víctimas de 'bullying'.

En el caso de Sevilla, el menor le llegó a confesar a su madre que llevaba más de un año sufriendo acoso en el centro educativo, sin embargo el instituto tenía otra opinión. Al poco tiempo de dar a conocer la situación al centro educativo, el pequeño de 13 años con Asperger sufrió un ataque brutal: "Lo empujan y lo patean contra a unas taquillas y lo intentan tirar por la escalera". El centro seguía negando el acoso, así lo manifiesta la sentencia: "Carece absolutamente de sentido afirmar que se hicieran todas las actuaciones como si fuera el protocolo pero sin activar el protocolo". Ante las cámaras una mujer explica cómo organizan el protocolo de acoso escolar en los colegios: "Para que sea un caso de acoso, tiene que ser mantenido en el tiempo y por el mismo agresor".

El abogado de la familia, Luis Manuel Ventura, cuestiona la falta de toma de decisiones del centro tras conocer lo que estaba sucediendo: "La pregunta es: ¿Por qué cuando se ponen en conocimiento determinados hechos, no se adoptan esos protocolos?". Ante la falta de medidas para frenar el acoso por parte del centro y de la Consejería de Educación, ahora la Junta de Andalucía tiene que indemnizar con 8.695 euros a la familia.

No es un caso aislado

Por otra parte, las asociaciones advierten de que hay muchos más casos en la región. "Más del 71% del alumnado con Síndrome de Asperger o TEA de nivel uno, están sufriendo acoso escolar", denuncia Rafael Jorreto, miembro de la Asociación Asperger-TEA de Sevilla.

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Además, es una situación que no solo se da en Sevilla. En Madrid, Soraya denuncia que en el colegio madrileño de su hija no hay personal para atenderla. "Llevamos un mes sacando a Eli a comer a casa porque no tienen el personal que deberían tener para el cuidado de nuestros hijos".

Son menores que necesitan más atención y que sin embargo, se encuentran con que el sistema les está fallando.