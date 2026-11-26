El hombre continúa ingresado en el hospital en estado grave

Una mujer consigue escapar para denunciar el maltrato y los abusos de su expareja que la tenía encerrada bajo llave en Málaga

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La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a una mujer acusada de un delito de homicidio en grado de tentativa tras supuestamente empujar a su novio por la ventana de un tercer piso durante una discusión, quien resultó herido grave. Avances del periódico 'La Voz de Cádiz' han informado de que el suceso ocurrió el pasado miércoles 18 de noviembre en una vivienda de la calle Barbate de la ciudad andaluza. El hombre continúa ingresado en estado grave en el Hospital Puerta del Mar de la capital gaditana y la mujer, que fue arrestada el martes, ha pasado este jueves a disposición judicial.

Según las primeras investigaciones, la pareja, ambos de mediana edad, mantenía una fuerte discusión y cuando el hombre estaba cerca a una ventana de la vivienda, la mujer le habría empujado supuestamente, que cayó al vacío desde una tercera planta hasta la calle. En ese momento, vecinos y testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos policiales y sanitarios, que trasladaron al hombre al hospital. Debido a la caída desde el tercer piso del edificio, el hombre presentaba una fractura en el cráneo, fracturas en las extremidades, magulladuras y otras contusiones de gravedad.

El herido ha podido testificar

Tras las pesquisas, agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Comisaría Provincial de Cádiz detuvieron este martes a la mujer como presunta responsable de los hechos para proceder a la investigación de lo sucedido y conocer cual eran las intenciones de la acusada. La arrestada ha comparecido este jueves en el juzgado para prestar declaración y determinar la aplicación de medidas cautelares, mientras que el herido ha podido ofrecer su testimonio desde el hospital.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer todas las circunstancias que rodean al suceso y determinar el grado de intencionalidad de la acusada