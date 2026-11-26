Redacción Andalucía Granada, 26 NOV 2026 - 11:13h.

La mujer, vecina de Albolote y de nacionalidad eslovena, llevaba dos subfusiles y dos pistolas en el doble fondo de un coche cuando la Policía Nacional la interceptó junto a otro hombre

La acusada ha aceptado tres años y medio de cárcel que podrá sustituir por la expulsión de España con la prohibición de regresar durante diez años

Compartir







La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a tres años y medio de cárcel a una mujer eslovena que viajaba de copiloto en un Mercedes con dos subfusiles y dos pistolas escondidos en un doble fondo. La mujer, vecina del municipio granadino de Albolote, ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena pactada por su abogado con la Fiscalía.

La Audiencia ha acordado expulsarla de España durante diez años en una sentencia dictada el pasado 8 de octubre en la que recoge que los delitos por los que ha sido condenada "suponen amenaza grave para el orden público".

PUEDE INTERESARTE Muere un marinero y otros tres permanecen hospitalizados tras el hundimiento de un barco cargado de petróleo al norte de Ibiza

Cuatro armas en doble fondo

La mujer fue detenida el 10 de octubre de 2024 cuando los agentes de la Policía Nacional interceptaron el coche en el que viajaba la mujer, que iba en el asiento del copiloto y viajaba con otro acusado. Según la resolución judicial, consultada por 'Informativos Telecinco', las cuatro armas estaban en un doble fondo junto a la palanca de cambios y todas podían listas para disparar.

Los dos subfusiles eran "pistolas de alarma y señales habían sido modificadas para disparar munición real y tenían la apariencia de subfusiles", unas armas que el tribunal considera armas de guerra. En el coche había también tres cargadores de subfusil y uno para cada pistola. Una de las dos pistolas había sido alterada para disparar munición real y la otra era un arma corta para la que hacía falta una licencia que la acusada no tenía.

PUEDE INTERESARTE Alerta sanitaria por la aparición de fragmentos de vidrio en frutos secos vendidos en España: estas son las marcas y lotes afectados

El registro de la casa

La Policía obtuvo permiso judicial para registrar ese mismo día la vivienda donde residía la mujer. Allí, los agentes encontraron algo más de 60 gramos de picadura de cannabis y 3,6 gramos de resina. Los agentes decomisaron también dos máquinas para envasar al vacío, siete cartuchos y cuatro cargadores de pistola

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cannabis, valorado en 405 euros, estaba destinado a la venta, delito por el cual la mujer ha aceptado seis meses de cárcel y una multa de 405 euros. Los otros tres años de prisión corresponden al delito de cooperación a la formación de un depósito de armas de guerra. La Audiencia también la condenó por tenencia ilícita de armas, aunque por los dos delitos relativos a las armas aplicó solo la pena del más grave.

Si vuelve antes de diez años, irá a prisión

El caso llegó a juicio el 8 de octubre de 2026, dos días antes de que se cumplieran dos años de las detenciones. El otro acusado renunció a su abogado antes de que comenzara la práctica de la prueba, por lo que la Audiencia suspendió el juicio para él hasta nombrar a otro letrado. La vista siguió para la mujer, que confirmó ante el tribunal que aceptaba el acuerdo con la Fiscalía.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La sentencia quedó firme ese mismo día y ahora la mujer tendrá que estar localizable hasta que se haga efectiva la expulsión, por tanto, la Policía Nacional deberá comunicar a la Audiencia que ha salido del país. Además no podrá volver a pisar suelo español durante una de´cada ya que, si regresa antes de que pasen los diez años, se ordenará su ingreso en prisión para que cumpla la condena.