Manuel Pimentel Cádiz, 25 NOV 2026 - 14:44h.

El sindicato policial SPLCA denuncia que el Ayuntamiento sigue sin garantizar los descansos pese a tres requierimientos de la Inspección de Trabajo

Los agentes han dejado de prestar servicios extraordinarios en señal de protesta y la San Silvestre, la Pestiñada y la Cabalgata de Reyes siguen sin dispositivo policial confirmado

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Conflicto entre la Policía Local de Cádiz y el Ayuntamiento al que el sindicato acusa de no respetar los descansos de los agentes. El Sindicato SPLCA ha acusado al alcalde de la ciudad, Bruno García, de mantener los turnos sin aplicar las medidas que reclama la Inspección de Trabajo.

Según denuncia el sindicato, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social envió en noviembre un tercer requerimiento al Ayuntamiento "por negarse a aplicar las medidas preventivas que garantizan la salud y los descansos de la plantilla policial" y en el que solicitaba dichas medidas en un plazo de dos meses, después de que los agentes dejaran de prestar servicios extraordinarios en señal de protesta.

Una evaluación de riesgos de 2015

La situación, según denuncian, se arrastra desde hace años. El primer aviso fue en junio de 2022. El sindicato de policías explica que, cuando la Inspección revisó el caso, el Ayuntamiento seguía usando una evaluación de riesgos de 2015 que se había hecho para personal de oficina.

El segundo requerimiento se produjo en mayo de 2025, después de que el sindicato planteara el asunto varias veces en el comité de seguridad y salud y de que la concejala de Personal se comprometiera por escrito a negociar los descansos. Lo que Trabajo pide ahora, según el SPLCA, es que el Ayuntamiento acredite por escrito qué medidas ha tomado para ordenar los tiempos de trabajo, algo que el sindicato dice sigue sin hacerlo.

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Recuerda que hay informes desde 2021 sobre el desgaste que provocan los turnos y las noches, y que el expediente reúne dos informes de Quirón Prevención y tres actas del comité de seguridad y salud que piden negociar el asunto. Los empleados municipales que trabajan a turnos y de noche son, según sus datos, menos del 15% de la plantilla.

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Por ello, el SPLCA ha cargado contra el alcalde y le exigen que aplique las medidas antes de que venza el plazo, y advierte de que acudirán a los tribunales si no se resuelve la situación.

La San Silvestre y la Cabalgata, sin dispositivo confirmado

Según fuentes sindicales de la Policía Local de Cádiz se ha mantenido una reunión con el alcalde hace varios días y, desde entonces siguen sin saber qué agentes participaran en el dispositivo para la San Silvestre, la Pestiñada del 2 de enero y la Cabalgata de Reyes de 5 enero por la tarde. También está pendiente la vigilancia del castillo de San Sebastián, que se presta por las mañanas de lunes a viernes.

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UPLBA y SPLCA se sumarán este viernes a una concentración con CCOO, UGT y CSIF en señal de protesta. Mientras, representantes de la plantilla reprochan al alcalde que de la última reunión solo saliera el compromiso de volver a reunirse.

Por su parte, García aseguraba el pasado miércoles -según recoge el Diario de Cádiz- que el gobierno municipal lleva tiempo "trabajando con los sindicatos en busca de una solución a este conflicto". Sobre la posible suspensión de la San Silvestre, el regidor aseguraba que harán "todo lo posible para que no pasen estas cosas". A principios de noviembre, se tuvo que suspender la Media Maratón Ciudad de Cádiz por la falta de efectivos policiales que garantizaran la seguridad.

Refuerzo en las playas

Por otra parte, el sindicato de polícias locales en Cádiz cargaba también contra la oposición -ejercida por el PSOE- a colación de la vigilancia en las playas durante el verano.

El SPLCA califica de "puramente populistas" las críticas que atribuye al portavoz municipal socialista, Óscar Torres, y defiende que se destine dinero a mantener agentes en el litoral durante la temporada estival.

El sindicato recuerda que los servicios extraordinarios se pagan con arreglo al mismo acuerdo que rige para el resto del personal municipal y que el PSOE votó a favor en el pleno.