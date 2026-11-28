Manuel Pimentel Huelva, 28 NOV 2026 - 17:36h.

Atra perdió la movilidad de las patas traseras por culpa de un perdigón que le alcanzó la columna vertebral y desde entonces se desplaza con una silla de ruedas adaptada

La protectora Puntanimals quiere encuentrarle a esta perrita podenca una familia adoptiva antes de Navidad

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"Hola a todos, soy Atra y todavía sigo aquí". Así empieza el conmovedor mensaje con el que la protectora Puntanimals busca una familia para esta perra podenca. Han pasado meses desde que un disparo la dejara parapléjica y desde entonces, Atra sigue esperando a que alguien pregunte por ella. Quienes la cuidan en el refugio de Punta Umbría, Huelva, quieren que el animal consiga por fin un hogar adoptivo en el que pasar las navidades.

La suerte de esta perrita cambió para siempre el pasado mes de marzo. Según explican desde la organización sin ánimo de lucro un perdigón de caza le alcanzó la columna vertebral y le causó una lesión irreversible que la dejó parapléjica.

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Una perra en silla de ruedas

Por culpa de la crueldad humana, Atra perdió la movilidad de las patas traseras y desde entonces se desplaza con una silla de ruedas adaptada para perros. Con ella puede correr, "a su manera", como dice el mensaje que la protectora ha escrito en sus redes sociales.

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En el refugio donde está de acogida, sus cuidadores la conocen bien. La describen como una perra "muy dulce, buena y cariñosa" que solo busca mimos y compañía. Son esos detalles los que la asociación ha querido destacar del animal, junto a lo que le pasó en marzo. Atra necesita una silla para moverse, pero lejos de tener miedo, disfruta de que le hagan caso y de tener a alguien cerca.

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Atra busca un hogar para estas fiestas

Por ello, desde Puntanimals han realizado un llamamiento para buscarle una familia adoptiva que la de una nueva oportunidad a esta podenca, pidiendo para ella un hogar para Navidad. "Solo tengo un deseo en mi carta: pasar estas fiestas rodeada del calor de una familia de verdad", dice la publicación. La protectora busca que alguien se anime a conocerla y pueda darle una casa donde vivir y cuidarla también cuando se acaben las fiestas.

Quienes quieran conocer a Atra o preguntar por su adopción pueden ponerse en contacto con la asociación al teléfono 610 528 802. Puntanimals pide también que se comparta su historia para que llegue a más gente. Atra lleva meses esperando y, de momento, sigue en el refugio.