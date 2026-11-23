Carlos Plá Valencia, 23 NOV 2026 - 12:36h.

Los animales fueron localizados por el propietario a través del dispositivo GPS que llevaban los perros, que a pesar de la caída se encontraban en buen estado

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Efectivos de la Unidad Rescate de Montaña de Bomberos de la Diputación de Castellón han rescatado a dos perros de caza que habían caído en el interior de una especie de sima de ocho metros de profundidad en una zona forestal de situada en la localidad de Altura.

Los animales fueron localizados por el propietario a través del dispositivo GPS que llevaban los perros.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, los perros se encontraban en el fondo de la fosa sin posibilidad de salir por sus propios medios. Con la ayuda de una cuerda y el apoyo de los compañeros un bombero se deslizó al lugar donde se encontraban los perros para subirlos a la superficie después de asegurarlos.

Afortunadamente, a pesar de la caída los animales se encontraban buen estado y han podido volver con su propietario.