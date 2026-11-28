Redacción Andalucía Europa Press 28 NOV 2026 - 18:12h.

Los dos heridos ingresaron en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a las 12:30 horas tras el incidente en una parcela

La Guardia Civil ya investiga los hechos, tras recabar pistas en el lugar donde se produjeron, sin más detalles por ahora

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SevillaDos hombres se encuentran hospitalizados al haber sido víctimas de unos disparos tras un posible accidente de caza ocurrido en una finca ubicada en el término municipal de Utrera (Sevilla).

Así lo adelantó el 'Diario de Sevilla' y lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press. Los heridos por impactos de proyectiles supuestamente no intencionados sufrieron heridas cuya gravedad no ha trascendido.

Ingresaron en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza a las 12:30 horas después de producirse el incidente en las primeras horas de la mañana de este 28 de noviembre.

Los agentes del instituto armado ya investigan el suceso vinculado a la actividad cinegética, tras recabar pistas en el lugar donde se registró. No se ha difundido más información de los hechos.