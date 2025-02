"Es una pequeña medida necesaria contra la reincidencia y la agresividad. La gente no hace caso. Lo llevamos como medida preventiva pero no queremos utilizarlo. Ojalá no tuviésemos que llevar ni eso, ni defensa, ni nada", añaden desde ADN Sindical, que consideran positivo contar con la herramienta por seguridad de los trabajadores y del público: "Si nosotros no estamos seguros, ¿ cómo vamos a vigilar a los pasajeros?"