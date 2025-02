Se trata de Video Instan, el videoclub que lleva décadas "dando lo mejor del cine en todos los formatos". Un ejemplo de ello es que las mil películas que el público puede adquirir hasta el próximo 23 de marzo son en formato de VHS, DVD o Blu-ray . Los cinéfilos tienen entre una amplia selección de reliquias de la gran pantalla para elegir, aunque dan más opciones en caso de no encontrar la cinta en cuestión.

"Manda tus peticiones y miramos si tenemos las películas. Venga coleccionistas, es vuestro momento , disfrutad, que nosotras somos felices si os hacemos felices", explican desde Video Instan en sus redes sociales. Este comercio nació en la calle Comercio de Barcelona gracias a una pareja, amante del cine, en una época donde empezaban a salir los primeros reproductores domésticos y no había ningún lugar donde alquilar o comprar las películas.

Después de un año, se trasladaron a la calle Enric Granados, un lugar más céntrico y donde llevan 36 años alquilando y vendiendo películas. " Para diferenciarnos del resto de videoclubes empezamos a crear nuestro archivo personal . Primero fue nuestra colección privada, luego poco a poco vimos la necesidad de empezar a crear un archivo videográfico, en donde se guardaban todas las películas que salían y que ya no eran novedad, que se alquilaban menos o que se descatalogaban", explican en su página web.

La frase que se oye de nuestros clientes es 'si no está aquí, es que no está'

La política de Video Instan era "comprar todo lo que se edita en España y no se vende nada, se guarda todo“. Este criterio que adoptó el padre del actual propietario de la tienda les convirtió en un lugar de referencia para el mundo de la cultura en Barcelona.

"Desde hace tiempo, cuando alguien busca una película sabe que nosotros la tenemos, de hecho, la frase que se oye de nuestros clientes es 'si no está aquí, es que no está'", añaden sobre una colección que reúne 45.000 referencias, de las cuales 8.000 todavía son en VHS, ya que no se han editado en DVD.