Los alumnos del colegio Montiba han hecho la clase al aire libre: "Es un día cualquiera"

La metodología que han llevado a la calle fue desarrollada por la Institución Libre de Enseñanza

BarcelonaHacer una clase desde la calle es la experiencia que han vivido este martes los alumnos del colegio Montiba de Barcelona, que ha dado a conocer su metodología de enseñanza desarrollada por la Institución Libre de Enseñanza y busca formar personas capaces de pensar por sí mismas a través del equilibrio entre lo humanístico, científico y artístico y del deporte, de la experimentación y el pensamiento crítico.

"La capacidad crítica y la parte creativa hay que cuidarla más que nunca. La mejor manera de conocer el día a día de un niño es formando parte de él", ha explicado a Informativos Telecinco Ana Escoda, directora del centro educativa tras llevar a cabo una propuesta alejada de las aulas.

Precisamente, los menores han cambiado el colegio por la calle para llevar a cabo sus clases. Una "gran oportunidad" para seguir aprendiendo y actuar en un entorno diferente, donde han tenido que ser capaces de focalizar la atención de igual manera: "Es un día cualquiera, salen de excursión al campo. Hoy en vez de hacer la clase dentro de la escuela la hacen en el exterior".

"Los niños no deben tener miedo a equivocarse"

El colegio Montiba ha mostrado su metodología de enseñanza, donde estudian sin libros, elaborando sus propios apuntes, y dan clase de educación física a diario. Una educación "laica, mixta, libre de cátedra, vinculo con naturaleza y con fuerte enfoque de artes en la que alumno pueda experimentar".

Este método resistió al franquismo y han exhibido con motivo de los 50 años desde la muerte de Francisco Franco. "Hace falta enseñar a pensar y reflexionar. También con un bagaje importante de información, pero los niños no deben tener miedo a equivocarse, el colegio tiene que ser un orden desordenado. Tienen que estar con actitud activa, pero también siendo conscientes de lo que se espera de ellos", ha culminado Ana Escoda.

Las aulas instaladas en la calle han contado con una fila de sillas vacías para que cualquiera que quisiera pudiera unirse a la clase y vivir en primera persona el sistema pedagógico de las dos escuelas. Una jornada en la que algunos padres no han perdido la oportunidad de acudir para ver una clase de sus hijos.

"Apoyamos firmemente que los niños tengan su propio criterio"

Es el caso de Clara, madre de dos alumnas del centro: "Me parece fantástico, los niños aprenden al aire libre. Hoy en día una educación a todos libres es indispensable para fomentar espíritu crítico. Los padres podemos ir una clase en directo. Los vemos disfrutar y aprender muchísimo".

Como ella, Marc, padre de dos hijos, tampoco ha desaprovechado la ocasión: "Las redes sociales están polarizadas y el pensamiento crítico es básico. Apoyamos firmemente que los niños tengan su propio criterio". Una clase diferente que también ha llamado la atención de los propios protagonistas, como Levy de 10 años: "Al principio teníamos frío pero ahora se está bien. Me ha gustado la clase de historia e inglés. Mi asignatura favorita es el deporte".