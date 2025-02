El viaje a la Luna de una escultura catalana en un cohete de la NASA

Entre ellas está la obra "The power to decide" (El poder de decidir) de Albert Serarols: "Fue una sorpresa porque yo me presentaba al certamen internacional Art Renewal Center. Hice esta escultura a tamaño real y de momento es la más grande" Su creación le llevó a ser finalista de la competición y entrar al proyecto The Lunar Codex que, junto a la NASA en 2025, realizará el lanzamiento de la colección Polaris al cráter Nobile, en la región del polo sur lunar, en noviembre de 2025: "Mandarán una fotografía de la obra en una cápsula del tiempo a la Luna".