Después de la colisión, la Fiscalía sostiene que mostró " indiferencia absoluta por las víctimas ", según consta en las actas de los agentes, que se mostró frío pero daba respuestas lógicas y concretas, que no preguntó por los afectados, que sólo pensaba en él y se preocupaba su teléfono y que no tuvo dificultades para soplar, como sucede cuando una persona está muy ebria.

El fiscal ha dicho que tampoco se cree el relato del acusado, que explicó que estuvo en una discoteca con un amigo llamado Roger, que bebió alcohol y esnifó cocaína , que cogió un taxi hasta su coche y que no recuerda completamente el trayecto hasta poco antes de producirse el accidente, que no pudo evitar.

Flores ha dicho del acusado que " condujo como un kamikaze" y que si el padre de la menor fallecida no hubiese girado el volante, el resultado habría sido la muerte de los cuatro ocupantes del vehículo, mientras que Arumi ha recordado que el procesado no hizo ni una sola frenada.

El acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha pedido perdón y ha trasladado sus condolencias a la familia de la menor: "No fui una persona responsable ese día, estoy arrepentido de ello, me duele muchísimo todo lo que ha pasado y quiero decirles que siento mucho el sufrimiento que les he causado, que no fue mi intención".