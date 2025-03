Carles Puigdemont reivindica el acuerdo Junts-PSOE en materia de inmigración

"Sabemos, y eso está fuera de toda duda, que sin inmigración no hay progreso en muchos ámbitos, pero también sabemos que sin integración no hay nación. A nosotros nos interesan los dos aspectos, pero hoy, vista la situación del fenómeno en los últimos años, estas dos cosas no se pueden garantizar con la gestión que veníamos haciendo hasta ahora; con el modelo de gestión que teníamos. Ni podemos asegurar el progreso en toda la sociedad catalana, incluidos los que acaban de venir, ni podemos asegurar el futuro de nuestra identidad nacional, que se basa en la lengua, la cultura y nuestros valores propios de la catalanidad que han contribuido durante décadas a la integración constante de las diferentes olas migratorias que nuestro país ha conocido desde siempre", ha defendido.