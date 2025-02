Así se ha pronunciado Montero en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Senado sobre el rechazo que han adelantado ya las comunidades autónomas del PP al planteamiento que llevará el Ministerio de Hacienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles para condonar deuda de todas las comunidades autónomas. Según ha denunciado Montero, la dirección nacional del PP está siguiendo " las instrucciones " de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , de expresar su rechazo a este plan para condonar deuda. "No se puede entender que 'Génova', sabiendo la necesidad que tienen muchos territorios de aliviar su carga financiera, se oponga a una medida de este tipo, que objetivamente beneficia a todas las comunidades autónomas", ha añadido Montero.

Por ello, la ministra de Hacienda ha recordado que muchos Parlamentos autonómicos han exigido en el pasado la condonación de una parte de la deuda regional, insistiendo en que "no se entiende" que cuando se da "algo positivo" el PP "también se ponga en contra". En cualquier caso, ha augurado que "no habrá ningún territorio que no firme el convenio" si el proyecto de ley orgánica que saldrá de esta propuesta sale adelante en las Cortes Generales y finalmente toma el rango de norma.