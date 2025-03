"He vetado dos fotografías de alumnas con velo islámico de una exposición que el instituto ha hecho en un espacio municipa l". Así explicaba la líder de Aliança Catalana en sus redes sociales la decisión adoptada que ha causado polémica en Ripoll, donde el Instituto Abat Oliba ha decidido seguir con el proyecto y trasladar en una cadena humana los elementos de la exposición hasta un espacio cedido por un particular.

La exposición se iba a realizar inicialmente en el espacio municipal La Lira hasta el veto de Sílvia Orriols. "Me podéis crucificar mil veces y acusarme de ser la escama del pecado... Que mientras yo gobierne, la administración ripollesa no contribuirá a normalizar elementos misóginos ni fundamentalistas, y mucho menos en menores de edad. En Ripoll, el pelo femenino no es pecado", apunta en redes sociales.