" Deberíamos dar más importancia a la vida como sociedad , disfrutar de cosas sencillas, no tomar riesgos, tener en cuenta que hay muchas personas que no tienen recursos y mueren por este motivo en todo el mundo y desgraciadamente también en nuestro país. Ramon y Alba han tenido esta muerte trágica, en mi opinión y reflexión, resultado del exceso en el que vivimos en los países avanzados", explica Francesc.

Una reflexión en la que el hermano del hombre fallecido asegura que "no hace falta tanto" y que "el planeta se nos muere", por lo que hay que celebrar, pero con "corresponsabilidad con otras personas en todo el mundo que no pueden celebrar, desplazamientos cortos, estar con los amigos (no hace falta más), jugar por la calle con una piedra que hace de pelota y con un trozo de madera que hace de muñeca".