"Soy una persona liberada y transformada tras siete años encarcelada por este error de juventud". Así relata la joven catalana Fàtima Okfir su nueva vida en Barcelona tras ser liberada por las autoridades de Omán, después de estar en una prisión de mujeres del sultanato condenada a cadena perpetua, al ser incluida en la amnistía que el sultán concede cada año tras el Ramadán.

Fàtima cumplía condena a cadena perpetua tras ser captada por una red de narcotraficantes en España y enviada a recoger un paquete con siete kilos de morfina a un hotel omaní con el objetivo de transportarlo hasta su país. "Tenía 18 años y un año complicado en mi vida. Me dejé llevar por falsas promesas. Caí en la trampa. Viví en un infierno en país lejano", reconoce la joven en una rueda de prensa celebrada en el ilustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

"Me planteé acabar con todo y surgió una luz. Un equipo maravilloso que creyó en mí y vieron más allá de mi error. Lucharon por mis libertades. A todos les debo mi vida y mi segunda oportunidad. No tengo palabras suficientes de agradecimiento. Todos merecemos rehacer nuestro futuro. He comprendido el terrible daño provocado a mí misma y a mi familia y amigos", añade Fàtima, quien llegó a la capital catalana tras su liberación que compartió su defensa, Vosseler Abogados.

Una "segunda oportunidad"

Ahora, la joven ha prometido que no desperdiciará esta segunda oportunidad: "Quiero ser ejemplo para los jóvenes que estén perdidos. Las falsas amistades solo dan dolor. Que no se dejen engañar por las promesas vacías. Hay que luchar por las manos limpias, no arriesguen su futuro por este espejismo. Prometo honrar esta segunda oportunidad. Quiero construir un futuro mejor para mí y los míos".

A pesar de que la joven se arrepintió antes de llevar a cabo su misión, la policía omaní irrumpió en su hotel y halló en un armario el cargamento de droga. Desde entonces, Fàtima ha estado encarcelada en el penal de mujeres de Moscat. "La vida es dura en la cárcel, pero siempre he dado las gracias de tener gente maravillosa. He cogido algunas estrategias cogiendo libros de psicología", admite Fàtima, quien aprovechó para estudiar y ahora habla siete idiomas y tiene la oportunidad de entrar a estudiar Derecho.

Pensaba que me comería el mundo y solo me he comido el pan de Omán

"A veces hacemos cosas posibles que son imposibles. Estuve en una situación complicada. Tenía problemas en la familia. Tuve malas influencias. La Fátima de antes no sabía lo que hacía. Pensaba que me comería el mundo y solo me he comido el pan de Omán", expresa en la rueda de prensa.

En la rueda de prensa también ha estado presente el jurista Baltasar Garzón, conocedor del caso de la vecina de L'Hospitalet de Llobregat: "En febrero de 2022 nos pusimos en marcha. La comunidad islámica de España también colaboró con nosotros. Nos acompañaron a buscar el sultanato de Omán. Conocimos allí a Fátima en una situación diferente a la que vivimos hoy. Hubo momentos difíciles".

Baltasar Garzón ha destacado la fortaleza vital de la joven. "Estáis ante una persona que domina siete idiomas. Siete años de una vida truncada. Le espera una vida por delante. Lo único que hemos hecho ha sido ayudar y celebrar que esa dedicación haya sido positiva", ha añadido el jurista, quien ha agradecido el trabajo del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

