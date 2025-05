Un bar de Barcelona sube el precio del café según el tiempo en la terraza

Esta alternativa de precios despierta diferentes opiniones: "No me sentaría bien, pero si ocupas una mesa de cuatro sillas y hay una persona sentada con un café y te pones con el ordenador, también es un poco pasarse", dice una mujer, mientras que otra "ve mal" la lista de precios del establecimiento: " Que no tengan terraza, yo ya estoy consumiendo y ellos tienen una ganancia ".

Una clienta habitual del establecimiento afirma no haber tenido "nunca" que pagar más por las bebidas: "Me he tomado el café e igual he estado dos horas, pero ya es como persona. Si el local se llena, te levantas y te vas. Muy pocas veces han aplicado esto que yo lo viera".