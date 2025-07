María Jesús, la ingeniera y paciente de cáncer que ha ganado un concurso de la NASA

Redacción Cataluña 24 JUL 2025 - 06:00h.

La ingeniera ha creado un gemelo digital para reciclar los residuos de las misiones lunares, aprovechando las propiedades de los minerales que se encuentran en la Luna

María Jesús es una de las seis premiadas por la NASA para reciclar los residuos de futuras misiones lunares

BarcelonaLa NASA ha premiado a una ingeniera de minas catalana como la ganadora internacional de un desafío que ha contado con 1.200 propuestas de 80 países. Un hito que ha sorprendido a la propia ganadora, con una "historia personal detrás" que ha dado a conocer tras ser galardonada para reciclar los residuos de futuras misiones lunares.

"Soy una paciente de cáncer, estoy en tratamiento. Pretendía mandar el mensaje a mis hijos de que cualquier cosa en la vida con propósito se puede conseguir. Con mis circunstancias, no tenía ganas ninguna, pero mi propósito era presentarme y que admitieran el proyecto", ha explicado María Jesús Puerta en una entrevista a Informativos Telecinco.

Un auténtico reto que acabó superando las expectativas marcadas por la ingeniera de minas, con formación en ingeniería medioambiental e ingeniería de inteligencia artificial, que a sus 56 años lleva seis en tratamiento de cáncer de mama. "Mi marido fue quien vio por la prensa el reto, que premiaba con tres millones de euros a las ideas lunares para reciclar", recuerda María Jesús, quien se presentó sin saber que los participantes fuera de Estados Unidos tenían derecho a la dotación económica.

Opté por hacerlo sola, con mi ordenador y mis circunstancias que la NASA obviamente no sabe Informativos Telecinco

"No me presentaba por el premio. Me puse como objetivo que me admitieran en el proyecto. Primero tenías que formar un equipo, yo lo formé sola porque iba a ser una dificultad compaginarlo con el trabajo, niños y enfermedad. Si tenía que sacar horas era a base de quitar sueño. Opté por hacerlo sola, con mi ordenador y mis circunstancias que la NASA obviamente no sabe", admite la ingeniera catalana.

La NASA solo le conocía por 'Esperanza', el nombre que puso a su proyecto en el que basándose en datos reales de la NASA creó un gemelo digital para reciclar los residuos de las misiones lunares, aprovechando las propiedades de los minerales que ya se encuentran en la Luna.

Herramienta para ayudar con IA en la detección del cáncer del mama

Antes de este proyecto ya había creado una herramienta para ayudar con IA en la detección precoz del cáncer del mama, que recibe el mismo nombre: "A veces las cosas en la vida vienen mal dadas, y hay que levantarse y ser la mejor versión. Era mi mensaje, hoy es difícil llegar a los jóvenes y ser su influencer porque hay gente más guapa, joven y que se fijan más que en su madre".

Queda NASA para rato porque quiero presentarme a la segunda fase Informativos Telecinco

Pero una cosa era la voluntad de presentarse y otro el convertirse en una de las ganadores: "No entraba en mis cábalas que podía ganar a nivel internacional con 1.200 proyectos y 80 países". Una grata sorpresa que le pilló rodeada de su familia mientras hacía una tortilla de patatas a su hijo.

"La NASA no paró de enviarme mensajes en las últimas semanas. El último de ellos era para que me conectase para seguir en su canal de Youtube la entrega de premios. Ni mucho menos pensé que podía ser la ganadora. Tan siquiera dije en casa que estaban dando el premio", recuerda María Jesús.

El bote de alegría llegó al escuchar su nombre. "No daba crédito. Mis hijos me decían que me iba a dar algo y efectivamente estuvo a punto de que me diese algo porque no lo creía. Ha superado mis expectativas y muy feliz porque el mensaje creo que ha llegado. Es el que quería que mis hijos vieran. Ahora están un poco cansados de tanto premio, pero queda NASA para rato porque quiero presentarme a la segunda fase", admite la ingeniera.

Ganar no entraba en sus planes y María Jesús ya estaba satisfecha tras el esfuerzo realizado, pero el reconocimiento le ha permitido "llamar la atención" y poner en valor la importancia de tener esperanza: "En algún momento puede parecer que nos caemos y vemos las cosas muy mal, pero la vida es muy larga".