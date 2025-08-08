Redacción Cataluña 08 AGO 2025 - 13:55h.

'Safe Running Routes Barcelona' es la idea ganadora de una iniciativa para realizar deporte al aire libre en circuitos con mirada de género

La propuesta integra tecnología avanzada con dispositivos de emergencia y señalización inclusiva en las rutas

La prueba piloto contará con una inversión de 41.000 euros y durará ocho meses

BarcelonaBarcelona impulsará la práctica deportiva al aire libre con rutas deportivas "seguras" para que las mujeres puedan caminar y correr. Una propuesta que se ha erigido como la ganadora del concurso de ideas innovadoras Circuitos deportivos en femenino.

'Safe Running Routes Barcelona' plantea proponer rutas equipadas con tecnología avanzada con dispositivos de emergencia y señalización inclusiva, así como una aplicación móvil para guiar a las usuarias y proporcionar información a tiempo real sobre seguridad y condiciones de las rutas, ha informado este miércoles el consistorio en un comunicado.

“Esta iniciativa demuestra el claro propósito de abrir el diálogo en torno a cómo deben adaptarse los circuitos deportivos de la ciudad a las necesidades de las mujeres, para construir colectivamente y con generosidad, unas soluciones orientadas a favorecer una práctica deportiva más equitativa, y avanzar en la igualdad de género en nuestra ciudad” , ha afirmado sobre el proyecto la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet.

Circuitos deportivos por toda la ciudad

'Safe Running Routes Barcelona' informará sobre eventos y actividades dirigidas a mujeres de diferentes grupos demográficos para asegurar la "interseccionalidad de género".

La empresa ganadora, The MotherTrees Innovation Ecosystem, iniciará este diciembre la planificación, preparación y búsqueda de un prototipo para implementar los circuitos deportivos de la ciudad ubicados por toda Barcelona. La prueba piloto contará con una inversión de 41.000 euros y durará ocho meses, con el objetivo de que influya en la mejora de salud de las mujeres, la revitalización del espacio público y el fomento de la cohesión social.

El concejal de deportes, David Escudé, ha puesto en valor el papel que debe jugar la innovación y las nuevas tecnologías en la mejora de la práctica deportiva en la capital catalana ciudad: "La participación femenina en las carreras y los eventos deportivos de la ciudad es muy alta y esto es fruto del trabajo y la apuesta, firme y decidida, que la ciudad hace por favorecer la incorporación de la mujer también en el mundo del deporte".

