Redacción Galicia Agencia EFE 10 AGO 2025 - 17:26h.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre los autores de los incendios forestales: "Seguiremos persiguiéndolos"

León, en llamas: la extinción del fuego en Llamas de Cabrera se complica y la carretera N-VI permanece cortada

OurenseDos incendios forestales, que todavía están sin control, han calcinado ya más de 1.000 hectáreas en la provincia de Ourense, concretamente en los ayuntamientos de Maceda y de Chandrexa de Queixa.

En Maceda, el fuego comenzó a las 23:19 horas de este sábado en la parroquia de Castro de Escuadro y, por cómo se inició, con entre cinco y seis puntos de manera casi simultánea, todo apunta a una clara intencionalidad, según ha informado la Consejería de Medio Rural.

Fue preciso decretar la situación 2 de madrugada por su proximidad al núcleo de A Teixeira, si bien ya no hay riesgo para las viviendas y esa alerta se ha desactivado.

Para su extinción se han movilizado por ahora tres técnicos, 11 agentes, 17 brigadas, 14 motobombas y cuatro palas, así como tres helicópteros y seis aviones y han ardido unas 300 hectáreas.

El fuego en Chandrexa de Queixa, el más grande de Galicia este verano

Sigue avanzando sin control, también en la provincia de Ourense, el de la parroquia de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, que ha afectado a unas 800 hectáreas y es el más grande de los que ha sufrido Galicia este verano.

Los servicios de Emergencia intentan que no alcance el Parque Natural de la Serra do Invernadoiro, una zona montañosa en la parte sur del Macizo Central ourensano, tal y como ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El dirigente autonómico ha enviado este domingo "un aviso" a quienes están detrás de los incendios tras efectuar esta semana un par de detenciones: "Seguiremos persiguiéndolos".

En ese fuego de Chandrexa han trabajado hasta ahora 10 técnicos, 33 agentes, 11 técnicos, 55 brigadas, 26 motobombas, cinco palas, tres unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 11 aviones.

Está controlado en Ourense el fuego del municipio de Padrenda desde las 22:03 horas del sábado (40 hectáreas), así como los dos de la provincia de A Coruña, ambos en el municipio de Ponteceso: Corme Aldea (60 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas).

En Lugo, se ha estabilizado el de Monteseiro, en el ayuntamiento de A Fonsagrada, con 150 hectáreas afectadas.

La Consejería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.