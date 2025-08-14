Redacción Cataluña 14 AGO 2025 - 11:39h.

Los detenidos llegaron a gestionar su pensión y a hacer trámites sin su consentimiento

Detenido en Elda por estafar más de 11.000 euros a una mujer con discapacidad psíquica

Compartir







TarragonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un matrimonio por presuntamente estafar más de 143.000 euros a un hombre de 76 años en Tortosa (Tarragona), el cual tenía una situación de "vulnerabilidad extrema" y de quien los detenidos llegaron a gestionar su pensión y a hacer trámites sin su consentimiento.

La investigación se inició a finales de julio cuando un agente del cuerpo tuvo conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, un hombre de 76 años con una enfermedad neurodegenerativa y movilidad reducida que vivía solo desde hacía años, han informado en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Las denuncias por cargos fraudulentos en tarjetas bancarias son mayoritarias en el nuevo servicio telemático de la Guardia Civil

El origen de los hechos se remonta a 2024, cuando la víctima conoció al hombre detenido cuando fue a realizar una reparación en su domicilio y, días después, regresó junto a su mujer para pedirle dinero bajo el pretexto de una supuesta urgencia médica familiar, dando pie a una relación de "dependencia y explotación emocional".

PUEDE INTERESARTE Detenidas dos cuidadoras por estafar más de medio millón de euros a una anciana en Barcelona

Tuvieron acceso a su aplicación bancaria y al PIN de su tarjeta de crédito

Poco después, la mujer se ofreció como cuidadora, un papel que permitió a la pareja acceder progresivamente a la vida personal y económica de la víctima y, con el tiempo, consiguieron que firmara varios documentos, presuntamente sin ser consciente del contenido o bajo falsas promesas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La pareja investigada también obtuvo acceso a la aplicación bancaria y al PIN de la tarjeta de crédito de la víctima, lo que les permitió realizar operaciones de extracción de efectivo, entre otras, sin conocimiento ni autorización del titular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Explican que la situación de la víctima se agravó con el "aislamiento progresivo" de su entorno habitual y un deterioro notable de su estado de salud agravado por una gran pérdida de peso corporal en pocos meses.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Con todos estos indicios, los investigadores concluyeron que la pareja habría desarrollado una estrategia deliberada de manipulación emocional y económica con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial a expensas de la vulnerabilidad de la víctima, llegando a obtener más de 143.000 euros.

Los detenidos, a quienes se les acusa de delitos de administración desleal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación documental, pasaron este martes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa (Tarragona).