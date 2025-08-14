Redacción Cataluña Barcelona, 14 AGO 2025 - 11:31h.

La primera, que afectará a la compañía de asistencia en tierra de Ryanair, se alargará hasta finales de año

Transportes fija los servicios mínimos para la huelga de asistencia en tierra en Ryanair

Las personas que tengan previsto coger un vuelo durante este puente de agosto, del 15 al 17, se encontraran con una doble huela que tendrá afectaciones en el aeropuerto del Prat de Barcelona.

Las movilizaciones de los trabajadores del servicio en tierra (handling) prevén “afectaciones muy importantes” para los pasajeros en el fin de semana con más operaciones del año. Los sindicatos convocantes alertan de que el conflicto con las compañías está "enquistado", lo que puede provocar numerosas cancelaciones y retrasos en los vuelos.

La primera de estas movilizaciones es la huelga parcial de la plantilla de handling de Ryanair, operado por la compañía Azul Handling, quienes haran paros en el servicio entre el 15 y el 17 de agosto entre las 5.00 y las 9.00 horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas y entre las 21.00 y las 23.59 horas. A partir de entonces, la convocatoria está dirigida a realizarse todos los miércoles, viernes, sábado y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, la huelga en Menzeis, que presta servicio a compañías como easyJet, Emirates, American Airlines o British Airways, se ha convocado para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos los aeropuertos de España donde opera.

Negociaciones por resolver

En el aeropuerto del Prat, los servicios mínimos van del 76% al 40%, en el caso de Azul Handling, de Ryanair, y entre el 36% y el 76% para el grupo Menzies, que da servicio a Emirates, British Airways, Latam, Turkish Airlines o Norwegian.

Desde UGT señalan que esta huelga responde al incumplimiento de la compañía al acuerdo ratificado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en noviembre del año pasado, ya que la compañía no está aplicando los compromisos alcanzados.